Els economistes de Wall Street creuen que el bitcoin és «una bombolla»

La gran majoria dels economistes de Wall Street creuen que el fenomen del bitcoin és una «bombolla», segons un sondeig publicat ahir pel canal financer CNBC. El 80% dels estrategues i economistes consultats per aquest canal respon que l'actual valoració d'aquesta criptomoneda és purament especulativa. Els contractes futurs del bitcoin, que van debutar el diumenge al mercat CBOE de Chicago (EUA), van arribar el dilluns a 19.330 dòlars i al tancament de Wall Street es canviaven a 18.530 dòlars. Segons el mateix sondeig, un 2% dels enquestats creu que el preu actual d'aquesta criptomoneda té bases «fonamentades» i un 17 per cent responen que no ho saben o no ho tenen clar. Un 66% no creu que el bitcóin sigui una moneda.