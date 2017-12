La Mercè de Girona acull l´entrega dels Premis E-Tech

L'Auditori del Centre Cultural La Mercè de Girona acull, aquest vespre, a partir de les 19:00 hores, la gala d'entrega dels Premis Digitals E-Tech 2017, que organitza l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (Aenteg). En el decurs de l'acte es lliuraran deu guardons a empreses, institucions i iniciatives que sobressurtin en l'àmbit digital. Entre els més destacats, hi figura el premi Honorífic que Aenteg ha concedit enguany a Genís Roca, un referent de l'economia digital a Catalunya. Roca acumula més de vint anys d'experiència en direcció d'empreses, creació de projectes a Internet i exploració del potencial a les xarxes. És un «expert en la transformació digital», apunten des d'Aenteg, un fenomen que «està alterant els entorns personals, professionals i empresarials». Sense anar més lluny, Genís Roca ha estat escollit els anys 2013 i 2014 pel diari El Mundo com un dels 25 espanyols més influents a la xarxa, per la seva capacitat d'interpretació dels canvis socials i econòmics. A banda del premi honorífic, en la nit dels Premis Digitals E-Tech es farà entrega dels premis a l'aplicació de les TIC a l'empresa; el del públic a la millor iniciativa en l'administració local; el premi a la Recerca i Innovació en les TIC; el premi especial del públic al millor projecte, producte o servei digital gironí; el premi a la millor acció gironina a la xarxa; el premi a la millor gestió en llengua i comunicació en l'àmbit digital; a la trajectòria empresarials i a l'empresa emergent. En l'edició dels Premis E-Tech 2016, el guardó Honorífic va recaure en el productor i guionista Edmon Roch, en reconeixement a la seva destacada trajectòria com a empresari del sector audiovisual. Els organitzadors afirmaven llavors que de la trajectòria de Roch «només en poden sortir adjectius superlatius». Constituïda el març de 2001, Aenteg va néixer com una entitat sense ànim de lucre que agrupa i representa els interessos de les empreses gironines del sector de les TIC.