Mig milió d´assalariats són pobres en no cobrar prou per dur una vida digna

Més de mig milió de treballadors a Catalunya, 30.000 més que el 2015, són «pobres», és a dir, no ingressen prou per portar una vida digna, segons alerta un informe que ha presentat avui la Taula del Tercer Sector Social. L'informe Ocupació de qualitat: una resposta al fenomen dels treballadors i treballadores pobres ha estat coordinat per la doctora i professora titular d'Economia Aplicada a la Universitat de Lleida, Maria Àngels Cabasés, que ha destacat que «les polítiques d'ocupació només han servit per combatre taxes d'atur, però no per oferir una feina decent». Segons l'informe, les persones amb precarietat laboral presenten un risc entre 2 i 7 vegades més gran de patir depressió.

L'informe revela que 234.600 assalariats van guanyar l'any passat un sou mig mensual inferior a 710 euros, dels quals el 90% tenien una jornada a temps parcial, i 240.700 empleats més van cobrar un sou mig mensual entre 710 i 1.002 euros, dels quals un 51,1% tenien contracte a temps complet.

L'informe recorda que el sou per poder portar una vida decent és de 1.171 euros, segons fixa la Carta Social Europea, una xifra que no aconsegueixen més de mig milió de treballadors a Catalunya, on el sou mitjà mensual brut se situa en 1.952 euros. Cabasés ha explicat que la recuperació econòmica no es tradueix en creació de llocs de treball «neta i de qualitat», i ha destacat que hi continua havent-hi una elevada taxa de desocupació juvenil, que creix la taxa de temporalitat i de parcialitat dels contractes laborals, que abunden els baixos salaris, la impossibilitat d'accedir a un habitatge i es redueixen els recursos destinats a sistemes de protecció social. Ha subratllat que «la feina és un promotor d'inclusió social i de salut mental i, perquè així sigui, és necessari que les variables relacionades amb la retribució econòmica, l'estabilitat laboral, la confiança i la seguretat es donin de forma coherent i segura».

Segons la taxa de risc de pobresa elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística, a Catalunya el 2016 un 12,6% d'homes ocupats (218.500) i l'11,2% de dones ocupades (167.100) tenen una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, és a dir, unes 385.000 persones en total.

L'informe alerta que els baixos salaris provoquen «un element més de vulnerabilitat» respecte a crisi passades i que el lloc de treball, com a espai que articulava vides i identitats de les persones, es converteix en un espai «molt més competitiu, meritocràtic, inestable i insegur, i propicia l'estratègia de renovar constantment els coneixements o d'adquirir-ne altres de nous com a estratègia per ascendir laboralment». Davant d'aquesta situació, la Taula del Tercer Sector alerta que la precarietat laboral és «una important dimensió com a problema de salut, ja que implica restriccions a la conformació d'identitats col·lectives i la realització personal».