Nadal pronostica una contenció de la factura de la llum per al 2018

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, va augurat avui que el preu de l'electricitat serà en 2018 inferior al d'aquest any. En una conferència organitzada per les Cambres de comerç d'Espanya i de Barcelona, Nadal es va referir així al preu de la llum a Espanya i va recordar que la part fixa del rebut, que suposa un 60% del total, es congelarà en 2018.

El ministre va assenyalar que l'arrencada de l'exercici 2017 va ser «molt difícil» pels elevats preus del gas i per la pujada del preu del petroli. En una comparativa entre desembre d'aquest any i el mateix mes de l'anterior, va dir que «estem en preus equivalents», i va afegir que amb la vista posada al 2018 és «relativament optimista» respecte als preus de l'electricitat, ja que en «en condicions normals» haurien de ser «millors que en 2017».



L'efecte d'eliminar el carbó

Van acudir a la conferència d'Álvaro Nadal els presidents de les Cambres de comerç d'Espanya, José Luis Bonet, i de Barcelona, Miquel Valls, així com empresaris i directius com el president de Seat, Lucca de Pixo, o el director general de Telefònica a Catalunya, el gironí Kim Faura, entre d'altres. D'altra banda, el ministre Nadal va assegurar que l'eliminació de cop del carbó o de les nuclears com a fonts de generació d'energia a Espanya suposaria un augment del preu del 40%, un 25% a la base del rebut i un 15 per cent extra en períodes de repunts pronunciats de la demanda.



Base productiva necessària

Nadal dona per descomptat que tothom voldria «descarbonizar» l'economia o no haver de dependre de les nuclears, però ha remarca que per donar aquest pas s'ha de tenir «una base (productiva) que permeti consumir el que s'està consumint», i això solament es pot aconseguir actualment gràcies a fonts d'energia com la nuclear o el gas, ha remarcat.



Peatge més baix per als bascos

D'altra banda, el ministre nega un tracte discriminatori en la factura elèctrica a la indústria catalana, encara que admet que s'ha aplicat una rebaixa a un peatge elèctric que «té més incidència al País Basc». En aquesta línia, el titular d'Energia va recorar que el PNB es va avenir a negociar els pressupostos amb el Govern, i que en canvi els partits catalans no van fer aquesta aposta.