La Taula del Tercer Sector demana que el debat sobre l'ocupació de qualitat se situï al centre de les polítiques públiques i considera «absolutament imprescindible i urgent» un nou marc de relacions laborals a Catalunya. L'informe inclou 36 propostes contra la precarietat laboral i l'aposta per l'ocupació de qualitat, com ara reduir la temporalitat a partir de limitar els contractes temporals a causes justificades i combatre, perseguir el frau i limitar l'encadenament d'aquests contractes. També proposa garantir un nou marc de qualitat que no permeti que els períodes de pràctiques i aprenentatge s'utilitzin com a mà d'obra barata o gratuïta, i coordinar actuacions entre sindicats, agents econòmics i administració pública per incrementar el Sou Mínim Interprofessional.