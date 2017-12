La compravenda d´habitatges a Girona creix un 22,8% en un any

La demarcació de Girona va registrar 816 compravendes durant el mes d'octubre, xifra que suposa un creixement interanual del 22,89 per cent i un augment del 8,66 per cent respecte el setembre. Com a totes les demarcacions catalanes, els pisos de segona mà van tenir el principal protagonisme amb el 85,66% del total de les transaccions, amb un increment del 21,35%. A Girona les vendes de pisos nous van créixer el 32,95%.

Pel que fa a Catalunya, va registrar el mes d'octubre 5.743 transaccions, una xifra que suposa un increment del 12,4% en relació amb l'octubre de l'any passat, segons dades facilitades per l'institut d'estadística espanyol. Aquest augment del 12,4% suposa la meitat de la mitjana de creixement de tot l'estat espanyol, el 25,7%, i és el percentatge més baix de totes les autonomies. La Comunitat de Madrid va liderar les compravendes de l'octubre amb un increment del 50%. Les xifres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) corresponen al mes d'octubre, quan es va celebrar el referèndum. El pisos de segona mà suposen el 86% de totes les operacions de compravenda.

En el conjunt de l'estat espanyol, el nombre d'operacions de compravenda de pisos a l'octubre es va situar en 37.228 transaccions, un 25,74% més que a l'octubre de l'any passat. Amb aquestes xifres, l'Estat va registrar el millor mes d'octubre de la sèrie des de l'octubre del 2008 (42.029 pisos).

El pisos de segona mà van estar presents a la major part de les transaccions realitzades i van suposar el 81,35% de les operacions de compravenda, amb un creixement del 24,84% en relació amb l'octubre del 2016. La compravenda de pisos nous a l'Estat va augmentar a l'octubre el 29,8%.

En el cas de Catalunya, el nombre d'operacions de compravenda es va situar a l'octubre en 5.743 transaccions, un 12,37% més que l'octubre de l'any passat i el percentatge d'increment menys rellevant de totes les comunitats autònomes. La Comunitat de Madrid es va situar a l'octubre en el lideratge del rànquing d'increments amb el 50% d'augment.

Les xifres a Catalunya en aquest mes d'octubre són les millors registrades en aquest mes des de l'any 2007, quan en plena bombolla immobiliària les compravendes de pisos es van situar en 7.001 transaccions.

Els pisos de segona mà van mantenir el màxim protagonisme en les operacions de transacció a Catalunya i van arribar a suposar el 86% del total, amb un creixement del 8,95% en relació amb l'octubre del 2016. La compravenda de pisos nous va augmentar a l'octubre el 39,24% en taxa interanual.

Per demarcacions, les comarques de Barcelona van registrar a l'octubre un total de 3.854 operacions de compravenda de pisos, un 10,3% més que a l'octubre del 2016 i la millor xifra en un mes d'octubre des de l'any 2007 (4.030). A Lleida, el nombre d'operacions de compravenda de pisos es va situar a l'octubre en 274 transaccions, el 31,73% més que a l'octubre de l'any passat i el millor mes d'octubre de la sèrie des de l'octubre de l'octubre del 2008 (465 habitatges). Finalment, a Tarragona el nombre d'operacions de compravenda de pisos es va situar a l'octubre en 799 operacions, el 7,25% més que a l'octubre del 2016.