Seat insisteix que està bé a Barcelona i no veu motius per anar-se'n

El vicepresident mundial del Grup Volkswagen i president del consell d'administració de SEAT, Francisco Javier García Sanz, ha insistit aquest dijous en el fet que la companyia està "molt contenta" d'estar a Barcelona i que no veu motius per canviar aquesta situació.

García Sanz s'ha referit a la crisi política a Catalunya en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, en el qual ha recordat que Seat, filial del grup Volkswagen, té unes arrels fortes a Catalunya -la seva planta està a Martorell (Baix Llobregat)- i que "no veu raó" per canviar això.

Preguntat pel futur de Seat a Catalunya, ha explicat que són empresaris i que tenen una "responsabilitat davant els treballadors i davant la societat".

En aquest sentit, ha assenyalat que els agrada un "entorn jurídic estable que permeti prendre decisions a llarg termini" i ha assegurat que estan "molt contents de ser a Barcelona".

En referència a les noves tecnologies, el vicepresident mundial del Grup Volkswagen ha fet també èmfasi en el fet que "és obligatori" pujar a aquest tren si es vol "estar a l'avantguarda" i s'ha mostrat convençut que Espanya és un país atractiu per a la innovació.

Per a això, el directiu del Grup Volkswagen ha comentat que "cal ajudar a reconvertir els treballadors", a l'hora que ha argumentat que "els anys vinents es crearan 1.250.000 llocs de treball que a dia d'avui no existeixen".

Segons García Sanz "la digitalització ajuda al creixement de l'economia i a la reducció de costos".

En l'esmorzar també ha estat present el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, qui ha assenyalat que el sector de l'automoció és un exemple de la reindustrialització i digitalització de l'economia espanyola, a l'hora que ha destacat que és un "sector competitiu que ha anat en paral·lel a l'economia espanyola".

D'una altra banda, García Sanz ha dit que "les ciutats estan congestionades i hem de trobar solucions intel·ligents".

D'aquesta manera, "el Grup Volkswagen ha pres la responsabilitat per convertir-se en proveïdors de mobilitat".

"El 2050 més del 75 % de la població mundial viurà a les grans ciutats, pel que el canvi en la forma d'entendre el negoci de l'automoció és ineludible, encara que per a això calgui superar actuals barreres com la transició energètica", ha detallat.

Per al directiu del Grup Volkswagen "cal democratitzar la mobilitat sostenible amb l'objectiu d'oferir als ciutadans vehicles segurs nets i confortables".

En referència a la convivència entre els motors de combustió tradicional i els de combustió alternativa, García Sanz ha assenyalat que "els primers hauran de conviure amb els segons, ja que milers de llocs de treball encara depenen de les tecnologies relacionades amb els motors de combustió tradicional".

També ha posat èmfasi en el fet que actualment "Europa és dependent de Corea del Sud en matèria del desenvolupament de bateries necessàries per als vehicles propulsats amb energies alternatives".

Al respecte, ha assenyalat que "cal motivar la indústria auxiliar per invertir en R+D de bateries i desenvolupar-les a Europa".

Finalment, en referència al cotxe compartit, García Sanz ha dit que estan "treballant en això" i que entraran en aquest negoci "quan sigui rendible", encara que segons la seva opinió no creu que sigui el futur del transport urbà", ja que creu "en un transport públic més personalitzat".