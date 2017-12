El sector TIC gironí celebra la seva festa anual

Els Premis Digitals E-Tech van celebrar ahir una nova edició en un acte que va tenir lloc a l'Auditori de la Mercè de Girona. Impulsats per l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (Aenteg), van reconèixer la tasca d'una desena d'empreses, institucions, entitats i particulars que amb els seus treballs, iniciatives, activats i projectes contribueixen a la difusió i desenvolupament del món digital i tecnològic a les comarques gironines.

L'entrega del premi Honorífic per part del president de l'Aenteg, David Martí, a Genís Roca va ser un dels punts àlgids de la gala d'aquest any. Amb més de vint anys d'experiència en direcció d'empreses, creació de projectes a internet i exploració del potencial a les xarxes, Roca és un expert en com la transformació digital està alterant els entorns personals, professionals i empresarials. Roca va ser triat els any 2013 i 2014 pel diari El Mundo com un dels 25 espanyols més influents d'internet per la seva capacitat d'interpretació dels canvis tecnològics i socioeconòmics. És coautor del primer llibre publicat a l'Estat espanyol sobre el fenomen del Web 2.0.

Al llarg de la gala es van lliurar un total de deu premis, que van ser, a més del Premi al referent digital E-Tech 2017, el Premi a l'aplicació de les TIC a l'empresa (Sixtemia i Eurofirms), el del públic a la Millor iniciativa a l'administració local (Ajuntament de Roses), a la Recerca i la innovació en TIC (Comexi Cloud), l'especial del públic al millor projecte, producte o servei digital gironí (TMDay Tour), a la Millor acció gironina a la xarxa (Girona Secreta), a la Millor gestió en llengua i comunicació en les TIC (Additio App), a la Millor iniciativa de màrqueting digital gironina (Concentrol i El Giroscopi), el Premi a la trajectòria de l'empresa TIC (Global Software Partner SL), i finalment el Premi a l'empresa TIC emergent (TOTHOMweb).