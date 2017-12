Els sindicats insten a sancionar les empreses per reduir la temporalitat

UGT i CCOO van plantejar a la taula del diàleg social establir sancions a les empreses prou altes com per desincentivar l'ús fraudulent de la contractació temporal, que actualment surt gairebé gratis, a més d'elevar les cotitzacions als contractes de curta durada. Aquests són els principals punts inclosos en un document conjunt presentat pels sindicats en la reunió de la taula de diàleg social sobre qualitat en l'ocupació, en la qual el Govern té la intenció de consensuar amb els agents socials algunes mesures per poder reduir la contractació temporal.