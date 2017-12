Tesla col·labora amb un taller de Girona

El fabricant nord-americà de vehicles elèctrics Tesla, desenvolupant un pla d'expansió que preveu arribar a una xifra de producció de mig milió d'unitats anuals el 2018, ha establert un centre de reparació per als seus vehicles a la demarcació de Girona a l'Autotaller Alcalà. Autotaller Alcalà és una empresa creada el 1985 a German Sàbat per Joan i Manel Alcalà. La divisió d'Alcalà Technology s'encarrega de la part d'avantguarda, dedicada al disseny i construcció de prototips, així com a la restauració d'automòbils històrics.