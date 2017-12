El Banc d'Espanya baixa una dècima la previsió de PIB per Catalunya

El Banc d'Espanya baixa una dècima la previsió de PIB per Catalunya EP

El Banc d'Espanya ha retallat en una dècima les seves previsions de creixement del producte interior brut (PIB) per al 2018 i 2019, fins a deixar-les en el 2,4 % i 2,1 %, respectivament, com a conseqüència de la incertesa associada a la situació a Catalunya.

Segons les seves projeccions macroeconòmiques de l'economia espanyola per al 2017-2020, els efectes sobre el creixement de l'augment de la incertesa associada a la situació a Catalunya es veuran parcialment compensats per la millora de les perspectives dels mercats exteriors, malgrat el repunt dels preus del petroli.

El Banc d'Espanya contempla que l'actual fase expansiva continuï, si bé el PIB moderarà el seu creixement a mesura que s'esvaeixen alguns impulsos expansius, en un context en el qual "l'abast de la incertesa política al voltant de Catalunya constituirà un condicionant addicional".

L'informe del Banc d'Espanya assenyala que el creixement seguirà recolzant-se en la demanda nacional, que es desaccelerarà els anys vinents, mentre que la demanda exterior neta seguirà sent positiva encara que amb tendència decreixent.

Entre els riscos que percep per a l'economia, el Banc d'Espanya cita la magnitud i persistència de les tensions a Catalunya.

D'aquesta forma, assegura que "un alleugeriment com el que ha començat a percebre's en les últimes setmanes del grau de tensionament podria conduir a un escenari més gran de creixement del producte".

Per contra, adverteix, "un hipotètic rebrot de les tensions en els pròxims mesos podria portar a un impacte més pronunciat sobre les decisions de despesa dels agents privats".

Quant a l'ocupació, el Banc d'Espanya preveu una moderació dels elevats ritmes de creixement observats els últims anys, d'acord amb la desacceleració de l'activitat, amb creixements del 2,9 % de l'ocupació mesurat en llocs de treball equivalent per al 2017, i del 2,3 %, 1,7 % i 1,6 % per als tres anys següents.

Aquest augment sostingut de l'ocupació permetrà descensos addicionals de la taxa d'atur, que aquest any tancarà en el 15,8 %, per baixar al 14,2 % el 2018 i al 12,3 % el 2019, de manera que se situarà per sota de l'11 % a final del 2020.

En l'àmbit de la inflació, hi haurà un alentiment en el curt termini, com a conseqüència de la desaparició de l'efecte esglaó generat per l'increment dels preus de l'últim any.

D'aquesta forma, el Banc d'Espanya preveu que a partir de la primavera del 2018 el repunt dels preus vingui determinat pel component subjacent (una vegada eliminats els aliments frescos i l'energia, els components més volàtils del cistell del mercat) que repuntarà gradualment.

Així, el supervisor bancari estima que l'IPC se situï en el 2 % de mitjana aquest any, per moderar-se a l'1,5 % i 1,4 % el 2018 i 2019, respectivament, per accelerar després a l'1,7 % el 2020.

El Banc d'Espanya ha revisat a l'alça les seves projeccions d'inflació per al 2017 i 2018 pel major encariment del preu del petroli de l'esperat, mentre que per al 2019 ha rebaixat la seva previsió per una evolució una mica menys dinàmica de la subjacent.