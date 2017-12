El BCE revisa a l'alça les seves previsions de creixement fins al 2019

El Banc Central Europeu (BCE) va revisar a l'alça les seves previsions de creixement fins al 2019 i les d'inflació també, però en aquest cas en menor mesura. El president del BCE, Mario Draghi, va explicar que l'entitat pronostica ara un creixement de la zona de l'euro del 2,4% aquest any (2,2% previst al setembre) amb una inflació de l'1,5% (sense canvis).

Per al 2018 va preveure un creixement del 2,3% (1,8% al setembre) amb una inflació de l'1,4% (1,2%) i per al 2019 un creixement de l'1,9% (1,7%) i una inflació de l'1,5% (sense canvis). Les previsions inclouen els primers càlculs per al 2020, quan el BCE preveu un creixement de l'1,7% amb una inflació de l'1,7%.

D'aquesta manera l'entitat monetària no aconseguirà el seu objectiu d'inflació, situada una mica per sota del 2%. Però Draghi va dir que és més important el «ritme de convergència» que la taxa d'inflació s'acosti a aquest objectiu.

Prèviament, el Consell de Govern del BCE va decidir mantenir el preu del diner en el 0% i va confirmar que seguirà comprant deute públic i privat de la zona de l'euro a partir de gener de 2018 per valor de 30.000 milions d'euros mensuals durant nou mesos més. Draghi va qualificar la revisió a l'alça dels pronòstics de creixement de «substancial».

«Els riscos per a les perspectives de creixement de la zona de l'euro segueixen àmpliament equilibrats. En aquest sentit, el fort auge cíclic reforçat pels canvis positius en els indicadors de confiança, podria conduir a més sorpreses positives en el creixement a curt termini», va assenyalar Draghi.