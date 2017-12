Girona té la taxa d'inflació anual més alta de l'Estat, amb un 2,1%

Els preus van pujar dues dècimes al novembre en relació amb l'octubre a Girona i van deixar una taxa d'inflació anual del 2,1%, la mateixa que la registrada al mes d'octubre i la més alta de l'Estat espanyol, compartida amb la província andalusa de Màlaga, segons l'institut d'estadística espanyol. A Catalunya, els preus van pujar quatre dècimes al novembre i van deixar una inflació anual de l'1,9%, la mateixa que a l'octubre i la més alta de l'Estat, compartida amb Melilla. A l'Estat, els preus al novembre es van incrementar cinc dècimes, amb una taxa interanual de l'1,7%, una dècima més que la registrada a l'octubre. Els preus de les gasolines han impulsat a l'alça la inflació després d'incrementar preus el passat mes de novembre davant l'estabilitat que van registrar el mateix mes de l'any passat.

Així, la inflació a Catalunya ha tancat el mes de novembre amb una taxa de l'1,9% , amb un comportament pla en relació amb la inflació del mes d'octubre. El sector que ha ajudat a escalfar de nou la inflació ha estat la cistella dels derivats del petroli, gasolines i lubricants, que al novembre van registrat una alça de preus a Catalunya de nou dècimes, mentre que l'any passat van baixar. L'altra cistella que ha impulsat a l'alça la taxa anual de la inflació ha estat l'habitatge, per la pujada dels preus del gasoil de calefacció, mentre que al novembre de l'any passat van romandre estables. En sentit contrari, els preus que van ajudar a refredar la inflació van ser els productes de la cistella del vestit i el calçat, amb una pujada de preus menor que la registrada al novembre del 2016.

Els hotels, cafès i restaurants van baixar els preus més que al novembre de l'any passat, especialment els que afecten els serveis d'allotjament en hotels. La cistella d'aliments i begudes no alcohòliques va estar condicionada per la baixada de preus de les fruites fresques, un 4,2%, superior a la registrada l'any passat. Finalment, la cistella de l'oci i la cultura ha refredat els preus perquè els paquets turístics han baixat preus davant l'estabilitat del 2016.

La inflació subjacent de l'Estat, la que exclou el comportament volàtils dels productes derivats del petroli i els aliments no elaborats, es va situar al novembre en el 0,8%, una dècima menys que a l'octubre. L'Institut Nacional d'Estadística (INE) no desagrega per autonomies la inflació subjacent.

Pel que fa a Espanya, l'IPC va registrar un increment interanual de l'1,7% al novembre, una dècima per sobre d'octubre, per l'encariment dels carburants i del gasoil per a calefacció.

Amb aquesta dada, l'IPC suma quinze mesos consecutius en positiu i està encara per sobre de l'1% que, segons les previsions del Govern, marcarà la inflació al tancament d'any, de manera que la inflació mitjana de 2017 se situarà per sota del 2%.

En taxa mensual, els preus van créixer el 0,5% al novembre a causa de l'alça del vestit i calçat, que inclou els últims efectes de la temporada d'hivern, així com el transport, per l'alça de carburants i lubricants, i l'habitatge, per l'electricitat i, en menor mesura, del gasoil per a calefacció. Per comunitats autònomes, la taxa anual de l'IPC augmenta en totes, excepte a La Rioja, on es modera dues dècimes. Els increments més forts de l'Estat es van registrar a Galícia i Múrcia.