La Hisenda catalana només recapta 3 de cada 4 euros que podria arribar a rebre

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) només recapta tres de cada quatre euros que podria arribar a rebre si tots els ciutadans fessin el pagament d'impostos de manera correcta. I és que dels 2.977 milions d'euros de recaptació potencial l'any 2014, n'hi va haver 790, un 26%, que no es van arribar a ingressar, segons un estudi de l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB) i la consultora Everis elaborat per encàrrec del Departament d'Economia i Hisenda. Els 790 milions que no es van poder cobrar són el que s'anomena «bretxa fiscal». D'aquests, el Departament d'Economia calcula que l'ATC podria aconseguir que se n'acabés ingressant la meitat, ja que l'altre 50% correspon a fets que no té eines per perseguir, com els actius no declarats a paradisos fiscals, que suposen 300 milions d'euros del total del frau fiscal.

L'estudi té l'objectiu de reduir el frau fiscal i permetrà «avaluar l'eficàcia» del pla de lluita contra el frau fiscal 2015-2018, tal com va explicar el secretari d'Hisenda, Albert Castellanos. De moment, amb aquest pla, l'ATC ha aconseguit aflorar 510 milions d'euros entre principis del 2015 i finals de setembre del 2017, a raó de 190 milions el 2015, 170 el 2016 i 150 milions durant els primers nou mesos d'enguany.