Tres joves gironins han presentat 'Volt', un sistema per a carregar dispositius mòbils sense fils. L'empresa ha dissenyat dos models: el 'Volt One' per a ús individual mentre que el 'Volt Hive' està pensat per a establiments i empreses que tenen gran afluència de públic. Els economistes Àlex Garcia i Robert Ponjoan i el futbolista Marc Muniesa són els promotors d'aquesta iniciativa que vol cobrir "una demanda real", segons ressalta Garcia. Ara mateix han començat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Kickstarter per tal de passar a produir en sèrie els prototips actuals. El projecte també té com a socis els futbolistes del Girona FC, Àlex Granell, Carles Planas i Eloi Amagat. Els primers 'Volt' es van posar a la venda aquest dijous, amb una rebaixa del 40% del preu previst.

Els emprenedors asseguren que el seu model de carregador té unes prestacions que no té "cap altre". Aquest punt de càrrega és compatible també amb les últimes novetats en telefonia mòbil llançades al mercat pels grans fabricants com Apple o Samsung.

Des d'aquest dijous es poden trobar els dos productes, One i Hive, a la plataforma de micro-mecenatge Kickstarter amb un preu rebaixat del 40%. L'objectiu de la campanya inicial és recollir fons que permetin produir en sèrie aquests prototips.

El 'Volt One' consta d'una bateria sense fils que es carrega posant-la damunt d'una estació amb cable d'inducció magnètica. Els seus impulsors asseguren que es pot fer fins a tres cops la càrrega completa del dispositiu mòbil. A més, asseguren que mentre es carrega es pot seguir utilitzant. "S'ha acabat la tirania dels e", ha afirmat Àlex Garcia. El preu actual de venda és de 69 euros.

La principal aposta és, però, el 'Volt Hive', que permet carregar fins a cinc estacions individuals al mateix temps. El públic potencial són responsables d'establiments amb gran concentració de públic com restaurants, hotels, creuers, aeroports, discoteques o gimnasos entre d'altres. Garcia assenyala que ara "els establiments amb wifi gratuït donaven un valor afegit" i ara en poden donar un altre que "respon a les necessitats actuals". El preu de venda de les primeres cent unitats és de 345 euros.

De moment, els tres emprenedors han iniciat una campanya de micromecenatge a través d'una plataforma a internet per finançar la producció en massa d'aquests productes que acaben de treure a la venda.

El repte de la companyia és exportar aquest nou sistema de càrrega, encara que Catalunya apunta com un mercat principal al comptar amb "molt turisme i, per tant, molta demanda potencial", segons ha manifestat avui Marc Muniesa durant la presentació de Volt.

A més de Muniesa, altres jugadors del Girona com Alex Granell, Carles Planas i Eloi Amagat s'han fet també socis de l'empresa.