Pugen un 3,3% interanual les exportacions d'alta tecnologia durant el tercer trimestre

Les exportacions catalanes de productes industrials han augmentat en tots els nivells tecnològics, encapçalats pel nivell mitjà baix, el tercer trimestre del 2017 en relació amb el mateix període de l'any anterior. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), les exportacions d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 1.651,8 milions d'euros al tercer trimestre del 2017, xifra que representa un augment interanual del 3,3%. Aquest increment ve motivat per l'augment de les vendes de productes informàtics, electrònics i òptics (24,4%), ja que les de productes farmacèutics han disminuït (-4,2%) per segon trimestre consecutiu. Per àrees geogràfiques, el creixement de les vendes d'alta tecnologia ha estat: un 3,3% a la Unió Europea i un 3,2% a arreu del món.

Les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt, que han assolit un valor de 7.595,6 milions d'euros, han augmentat un 3,7% interanual al tercer trimestre d'enguany, degut principalment a l'increment de les vendes de productes químics (7,0%). Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han augmentat un 3,4% i les destinades a la resta del món un 4,5%. Les exportacions de productes de nivell mitjà baix, amb un valor de 2.511,8 milions d'euros, són les que més han augmentat amb relació al mateix trimestre de l'any anterior (27,8%). L'augment de les exportacions a països de fora de la Unió Europea ha estat del 40,6%, força més elevat que el de les destinades a la Unió Europea (21,5%).

Les exportacions de productes de baix contingut tecnològic han assolit un valor de 4.379,2 milions d'euros, xifra que representa un augment del 3,5% en relació amb el tercer trimestre de l'any anterior. Aquest augment ve motivat per l'increment de les vendes destinades a la UE (4,9%), ja que les vendes a la resta del món s'han mantingut força estables (0,7%).

D'altra banda, al tercer trimestre del 2017, les compres a l'estranger de productes industrials han augmentat en tots els nivells tecnològics. Les importacions d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 2.051,3 milions d'euros i un augment del 3,5% interanual, gràcies a l'increment dels productes informàtics, electrònics i òptics (9,3%), ja que les importacions de la resta de productes han disminuït. L'increment de les compres a països de la UE (4,7%) ha estat superior al de les fetes fora de la UE (2,0%).

Les importacions de productes de nivell mitjà alt han augmentat un 5,3% interanual. L'increment de les vendes s'ha registrat tant amb la Unió Europea (2,7%) com amb la resta del món (11,4%). En la resta de nivells tecnològics, els increments de les compres a l'exterior s'han degut a l'augment de les importacions de la resta del món.