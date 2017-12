Les empreses espanyoles perden 842 milions a l'any per culpa dels embussos

Les empreses espanyoles perden al voltant de 842 milions d'euros a l'any a causa dels embussos de trànsit, segons un informe de l'empresa de navegadors TomTom, que situa Madrid i Barcelona, amb 187 i 175 milions respectivament, com les ciutats on més diners es perden en embussos. L'informe anual «TomTom Traffic Index Report» mostra que les congestions de trànsit a Espanya incrementen el temps de viatge a la carretera entre un 12%, com passa a Cadis, la ciutat menys congestionada de les analitzades, i un 31%, com és el cas de Barcelona, la que pateix més embussos. A les hores punta les xifres de congestió es disparen, podent doblar el temps d'arribada a destí a les ciutats més grans, com Madrid o Barcelona. «El problema dels embussos afecta de forma directa les empreses, que perden productivitat i eficiència. És més, les empreses que depenen d'una força de treball mòbil saben que l'èxit consisteix a optimitzar el temps», va assegurar Heike de la Horra, director comercial de TomTom Telematics Iberia.

«Els embussos suposen una pèrdua de temps facturable, un malbaratament de combustible i potencials clients insatisfets, a més de més emissions de CO2, quelcom que hauria de preocupar-nos», va afegir. Després d'analitzar el parc de vehicles comercials, incloent furgonetes, camions i autobusos, a les comunitats autònomes incloses a l'estudi, i aplicant el sou mínim interprofessional, l'informe ha calculat pèrdues anuals de més de 842 milions d'euros pel temps de treball que no es pot fer efectiu per culpa dels embussos.