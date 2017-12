El fred glaça els camps, el Brexit «mossega» els grangers

Ben Drummond, un pagès de tercera generació de l'oest d'Anglaterra, diu que el Brexit provoca problemes sense precedents al seu negoci. Els plans per expandir les 150 acres propietat de la seva família (60 hectàrees) de camps de maduixeres a Herefordshire són al calaix. La decisió del Regne Unit de sortir de la UE comporta que els productors no saben si seran capaços d'atreure la mà d'obra estrangera que necessiten per a les collites. «La majoria de les nostres operacions són manuals, ja que les maduixes han de ser plantades i recollides a mà»; per això «necessitem flexibilitat per contractar mà d'obra estacional per al nostre triatge i empaquetat». Mentre el Regne Unit s'encamina cap a la negociació de tractats de comerç amb la UE, els productors tenen poca idea de com canviaran les lleis d'immigració, els aranzels o les subvencions. Detallistes d'alimentació com J Sainsbury Plc adverteixen que un fracàs en l'acord d'un tractat de lliure comerç podria provocar que béns peribles es fessin malbé a la frontera. La incertesa del Brexit i una lliura dèbil són factors que desincentiven els europeus d'anar a fer de temporers a la Gran Bretanya i això força els pagesos a avortar plans d'expansió dels seus negocis o a buscar altres fórmules per obtenir ingressos.

Drummond va obtenir permís per ampliar un 10% la seva plantació de maduixes els propers dos anys, però ha decidit esperar planificació obtinguda per expandir els seus camps de maduixa per 10 per cent sobre el pròxim dos anys però ha decidit esperar conèixer quin serà l'estatuts que rebran els treballadors de la UE. El moment crític podria arribar al gener, quan aquest empresari contracta la mà d'obra que necessitarà els mesos de maig i de juny. La proporció d'empleats estacionals que van a treballar en granges del Regne Unit es va desplomar fins al 16% el setembre, quan al gener se situava en el 65%.

Els pagesos també s'enfronten a la perspectiva de la competència feroç dels productors de vedella dels EUA i dels de xais de Nova Zelanda, en el cas que Gran Bretanya es vegi forçada a abaixar les barreres per a les importacions per guanyar nous tractats de comerç internacional. I a això s'hi afegeix la pèrdua de les subvencions per a l'agricultura de la UE; amb aquest escenari, el Govern del Regne Unit només pot garantir que cobrirà el forat que deixarà la desaparició de les ajudes europees fins al 2022.