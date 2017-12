La innocuïtat del glifosat i el model agrícola s'han de debatre per separat, segons Europa

La innocuïtat del glifosat i el model d'agricultura s'haurien de debatre per separat, segons el director executiu de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), Bernhard Url, arran de la polèmica renovació de la llicència d'aquest herbicida en la Unió Europea. Url, que aquesta setmana visitava Roma per reunir-se amb les autoritats italianes i participar en una conferència, va subratllar que «no hi ha dubte que, amb el coneixement que es té», la qüestió del glifosat està «solucionada» des del punt de vista científic. Fa dos anys els experts de l'EFSA van concloure que era «improbable» que aquest herbicida, el més usat al món, presentés risc de provocar càncer en els éssers humans i no se'l podia classificar com a cancerigen, en la mateixa línia en què posteriorment es va pronunciar l'Agència Europea de Productes Químics (TIRA). Dimarts, la Comissió Europea tenia previst formalitzar la decisió de renovar la llicència d'aquest producte per cinc anys més, després que el 27 de novembre passat tirés endavant un difícil acord amb el suport de 18 països i malgrat la forta oposició ciutadana. En el procediment van explicar les opinions favorables de la EFSA i la TIRA, encara que el director executiu de la primera agència va insistir que ells solament han seguit el marc legal aprovat en la UE en 2009 per avaluar certes substàncies, igual que han fet en d'altres «400 ocasions». Segons aquest procediment, la indústria té l'obligació de dur a terme els estudis sobre la innocuïtat de les substàncies que vol comercialitzar, els quals són revisats per l'EFSA, juntament amb tota la literatura científica publicada en els últims deu anys i els informes rebuts durant la fase de consulta pública.

«Algunes vegades som lloats per aquest treball quan encaixa amb certa agenda política i altres vegades som criticats si no encaixa. És el problema que tenim quan la ciència topa amb la política», diu. Al seu judici, el glifosat ha donat lloc a un debat «més ampli» en el qual ja no es tracta que una substància no causi dany, sinó del model europeu d'agricultura, qüestions «que haurien d'estar separades». L'ús de pesticides o l'existència dels residus químics en aliments «són discussions molt legítimes a nivell social i polític», diu Url, però «si es vol un altre model de protecció per a les plantes a Europa, no caldria discutir sobre la innocuïtat del glifosat, sinó sobre la forma amb què es realitza l'agricultura». Url, de qui es va demanar la seva dimissió per la seva suposada relació amb els Papers Monsanto, admet una pèrdua de confiança en la seva labor.

La desclassificació de documents de Monsanto, la multinacional que produeix l'herbicida Round Up, que conté glifosat, va demostrar presumptes manipulacions d'aquesta firma incloses en el treball d'agències que independents. El director de l'EFSA respon que han aplicat principis científics i que, en el cas d'aquesta substància, «totes les agències reguladores a tot el món han arribat a la mateixa conclusió».