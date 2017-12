L'ocupació dels treballadors immigrants creix un 6,2% i la dels espanyols, un 2,4%

L'ocupació a Catalunya al tercer trimestre va créixer una mitjana del 2,9% en relació amb el mateix període de l'any passat, segons el V Monitor Anual Adecco d'Ocupació a Catalunya. L'estudi destaca, però, que mentre que aquest creixement és del 2,4% per als empleats d'origen espanyol, entre els treballadors d'origen forà l'augment és del 6,2%. D'aquesta manera, els immigrants han captat 3 de cada 10 nous llocs de treball; 25.800 ocupacions davant els 67.000 nous treballadors de nacionalitat espanyola. Adecco també destaca que l'increment d'ocupació per al personal nascut en algun país de la Unió Europea ha estat en aquest últim any del 4% a Catalunya, mentre que els que tenen origen de fora del territori europeu ho han fet de manera més rellevant, amb un increment del 7% al tercer trimestre.

L'ocupació dels immigrants al mercat laboral català suposa el 13,4% del total, quatre dècimes més que el tercer trimestre de l'any passat, però 3,6 punts percentuals menys que el percentatge que hi havia abans de la crisi. Adecco també destaca que el pes dels immigrants al mercat espanyol és de l'11,1%.

Catalunya se situa en el novè lloc de les comunitats autònomes espanyoles en el rànquing de creixement de l'ocupació, mentre ue Canàries és la primera autonomia, amb un augment de l'ocupació del 4,9%. Tot i això, Catalunya és l'autonomia de l'Estat amb un major nombre de llocs de treball en el tercer trimestre amb 3,317 milions de llocs de treball, el 17,5% del total, per davant d'Andalusia i Madrid que concentren uns 2,9 milions d'ocupacions cadascuna, el 15,5% del total.

D'aquesta manera, Catalunya encadena quatre anys seguits de creixement de l'ocupació, en concret 16 trimestres seguits d'augments del nombre de llocs de treball, una circumstància que no es registrava des del mes de juny del 2008.