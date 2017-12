El TC suspèn la llei que obliga els comerços a tancar a partir de les 21 h

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs del Govern contra la Llei catalana de Comerços, Serveis i Fires, que entre altres disposicions obliga els comerços a tancar abans de les nou del vespre a l'hivern, i l'ha suspès provisionalment.

El Govern de Mariano Rajoy va recórrer al TC la nova llei de comerç catalana, aprovada pel Parlament al juliol. La norma preveu que els establiments comercials a Catalunya puguin obrir un màxim de 75 hores a la setmana i hagin de tancar entre les 21.00 i les 06.00 hores d'octubre a maig i entre les 22.00 i les 07.00 hores de juny a setembre. En el seu recurs l'executiu demanava l'anul·lació de diversos articles d'aquesta llei, entre ells els citats que limiten els horaris d'obertura i tancament.

A més, el recurs demanava la suspensió provisional de la llei mentre el Constitucional no resol el recurs. Per aquest motiu l'alt tribunal ha adoptat l'esmentada suspensió temporal, ja que la Constitució ho imposa quan així ho demana el Govern en un recurs davant del TC.

La tramitació del recurs, d'altra banda, serà més lenta del que és habitual al TC: l'alt tribunal l'ha paralitzat fins que hi hagi un nou Govern. Ho ha fet ja en anteriors ocasions, perquè en ser el Govern central recurrent i, al mateix temps, recorregut -en tant que ocupa temporalment el lloc de la Generalitat per l'aplicació de l'article 155- considera que hi ha un conflicte d'interessos.

«Per tal d'evitar un eventual conflicte en la defensa dels interessos de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, se suspèn el termini perquè el Govern de Catalunya pugui personar-se i formular al·legacions», ha dictaminat el Constitucional.