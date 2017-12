Les autonomies, poc disposades a apujar l'IVA pel cost electoral de la mesura

La idea dels experts en finançament autonòmic que les comunitats puguin apujar o abaixar l'IVA de manera col·legiada, és a dir, conjuntament, està suscitant discrepàncies entre autonomies, ja que algunes d'elles, com Madrid i Balears, no són partidàries d'assumir el cost polític de penalitzar el consum. Segons fonts del Comitè Tècnic Permanent d'Avaluació, en el qual estan representades totes les comunitats de règim comú excepte Catalunya, que fins ara no hi ha participat però que s'hi podria incorporar després del 21-D, la proposta d'apujar l'IVA amb un acord unànime és «molt difícil», perquè un recàrrec d'aquest impost es pot pagar electoralment. En el comitè, que es va reunir per segona vegada aquest mes el dia 14, i no tornarà a fer-ho fins al 28 de desembre, també es palpa la idea que es «vol guanyar temps» a l'espera de les eleccions catalanes i, per això, «s'estan endarrerint les discussions substantives».

En el mateix sentit, altres fonts del mateix òrgan coincideixen que si el Govern no lidera aquest moviment per intentar ajustar la fiscalitat, «cap comunitat se sentirà predisposada a apujar l'IVA, ni tan sols les que estan governades pel Partit Socialista i tenen nivells de renda baixos com Andalusia o Extremadura». Per això, creuen que és el Govern qui ha de capitanejar una pujada de l'IVA.