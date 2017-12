La factura de la llum i del gas dispara la venda d'estufes de butà a les comarques de Girona

L'alt preu de la llum i del gas ha fet disparar les vendes d'estufes de butà a les comarques gironines. Les botigues especialitzades han vist, en alguns casos, triplicar la demanda d'aquests aparells en relació a l'any passat. Molts usuaris s'han decantat per comprar estufes a l'hora d'escalfar la casa, i així estalviar en la factura de llum o del gas. Aquesta pujada ha comportat de retruc, que per primera vegada en deu anys el consum de bombones de butà augmenti a la demarcació. En concret, es preveu tancar l'any amb una pujada d'un 5%, trencant una tendència a la baixa que durava des del 2007. Pel gerent de la distribuïdora de Repsol a Girona, Enric Forés, la clau és que el client "vol pagar pel què consumeix". "Ens trobem persones que ens expliquen que els arribaven factures de la llum de 250 euros al mes, i veuen que amb tres bombones, que en costen 45, s'escalfen igual la casa", ha reblat Forés.

L'arribada del fred ha comportat un canvi d'hàbits a l'hora d'escalfar la casa per part dels gironins. Les estufes de gas butà són un dels productes més buscats, arran dels alts preus de la llum i el gas. En alguns establiments han passat de vendre'n una cinquantena l'any passat a més de 150 en només aquest mes de novembre. Això, ha ajudat a augmentar el volum de vendes de bombones de butà, que per primera vegada en l'última dècada, trenca la tendència a la baixa i augmenta el consum respecte el 2016.

Els principals motius són, segons explica el gerent de la distribuïdora Repsol de Girona, Enric Forés, les baixes temperatures que es van viure el mes de novembre – en especial la segona meitat -, però sobretot els elevats imports que van haver de pagar algunes llars l'hivern del 2016.

Forés assegura que molta gent que opta per tornar al gas butà per escalfar-se ho fa "escarmentada" i perquè "vol pagar pel què consumeix". "És molt fàcil, la bombona val uns 15 euros, i això és el què es paga", recorda.

El gerent explica que el servei a domicili fa que el client "es pugui organitzar" i no sigui un maldecap. De totes maneres, Forés assegura que els consumidors "prefereixen renunciar a una mica de comoditat per un bon preu".

En aquest sentit, explica que a la distribuïdora s'hi han acostat famílies que pagaven prop de 250 euros de llum, i que amb les bombones de butà es poden escalfar per molt menys. "Amb tres bombones passen un mes i s'estalvien molts diners", remarca.



Més consum de butà

La venda d'estufes és un element més que explica l'increment de consum de butà respecte el 2016. Fins ara, i des de 2007, cada any havia anat a la baixa, però aquest 2017 es tancarà amb un increment del 5% aproximadament.

En concret, fins el mes de novembre ja s'han venut prop de mig milió de bombones, un 2% més del què es va vendre a la demarcació tot el 2016, que van ser 488.666. L'augment més rellevant s'ha notat el novembre on s'ha incrementat un 10% la venda de butà respecte el mateix mes de l'any passat.



Puja els preus de les estufes

Una conseqüència de l'increment de la demanda de les estufes és l'augment de preus. Malgrat que en algunes botigues especialitzades han optat per mantenir-lo, en altres s'ha incrementat prop d'un 30%. Així doncs, si un aparell l'any passat costava al voltant dels 95 euros aquest 2017 s'enfila fins els 120.

Un altre aspecte a destacar és l'augment de venda de les estufes per terrasses exteriors, conegudes com 'escalfapatis'. Forés reconeix que es tracta d'un producte que va a l'alça, sobretot perquè molts bars no volen renunciar a clients fumadors.

A més es tracta d'uns aparells que s'ofereixen també en lloguer, ja que comprar-ne suposa una inversió més important. Forés destaca que "cada cop més propietaris de bars opten per aquesta opció", i eliminar les estufes de resistències elèctriques, perquè "gasten molt més que no pas el butà".