Impostos sobre la Loteria i les paneres de Nadal

Els grans premis de la Loteria de Nadal van acompanyats, des del 2013, per un gravamen especial del 20%, encara que existeixen impostos per a altres tradicions nadalenques, des de les cistelles d'empresa fins a les rifes de petits comerços. Divendres que ve se celebra el sorteig més esperat de l'any, el de la Loteria de Nadal, on es coneixerà el número premiat amb la Grossa, dotat amb 400.000 euros al dècim, i molts premis menors.

Tots els premis dotats amb més de 2.500 euros estan subjectes a un gravamen especial, mentre que els que queden per sota d'aquesta xifra n'estan exempts, segons explica l'Agència Tributària a la seva pàgina web.

La retenció, del 20%, s'aplica sobre l'import del premi que excedeixi els 2.500 euros i el realitza la mateixa Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) en el moment del cobrament. Així, no cal presentar liquidació després ni incloure aquest ingrés i aquesta retenció a la declaració de la renda de l'exercici següent.

L'impost s'exigeix de manera independent a cada dècim, fracció o cupó de loteria premiat, encara que la quantitat exempta és de 2.500 euros per dècim, amb independència del nombre de guanyadors.

En el cas de premis compartits, qui s'encarregui del cobrament haurà de poder acreditar davant l'administració tributària que ha repartit les participacions mitjançant la identificació de cada guanyador i el seu percentatge de participació.

Juntament amb la Loteria de Nadal pròpiament dita, proliferen nombrosos sortejos i rifes que vinculen el premi al número guanyador de la Grossa i que també estan subjectes a tributació, encara que no al gravamen especial del 20%.

Així, per exemple, el guanyador d'una cistella sortejada per un hipermercat o un bar ha de tributar per això, ja que la Llei de l'IRPF ho considera un guany patrimonial, segons explica Legálitas. Per fer-ho, el guanyador haurà de valorar el premi a preus de mercat i incorporar-lo a la base general de l'impost, ja que es tracta d'un guany patrimonial que no està vinculat a la transmissió d'un patrimoni.

El mateix passa amb les rifes de bicicletes, automòbils o macropaneres, considerades guanys patrimonials, i que impliquen també el pagament de l'impost de matriculació en el cas dels vehicles o de transmissió d'habitatge quan es tracta de cases.

Un cas diferent és el de les tradicionals paneres que regalen algunes empreses als seus treballadors, que es consideren retribució en espècie i, per tant, s'haurien de valorar a preus de mercat i sumar-se al salari en la declaració de la Renda.

Legálitas reconeix que l'habitual és que aquests premis no es declarin llevat que el seu valor sigui quantiós, encara que aquestes retencions estan recollides a la normativa tributària.