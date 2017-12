La Sareb traurà a borsa els seus millors pisos de lloguer a principis del 2018

La Sareb traurà a borsa a principis de 2018 la seva Socimi Témpore Properties, amb una selecció dels seus millors pisos de lloguer, prop de 1.400 propietats a les àrees metropolitanes de grans capitals i altres zones amb alta demanda en el mercat de lloguer.

El debut borsari arribarà durant el primer trimestre de l'any que ve perquè, encara que la Sareb ho té tot a punt per començar a cotitzar i la seva idea era fer-ho a finals de 2017, està a l'espera del vistiplau del MAB, el mercat alternatiu en el qual cotitzarà.

Al marge de la situació a Catalunya i al fet que bona part de desembre sigui pràcticament inhàbil per a aquest tipus d'operacions, se suma el fet que el MAB ha viscut una allau de salts al parquet el 2017, any en què ha incorporat un gran nombre de socimis, i hi ha companyies «en llista d'espera».

Tot i això, la Sareb ha traspassat des de finals de novembre uns 1.5o0 immobles per valor de 175 milions al seu Socimi.