El TS deixa oberta la porta a Europa als afectats per les hipoteques IRPH

Els clients amb hipoteques referenciades a l'índex IRPH podrien elevar el seu cas als tribunals europeus, animats pel vot particular de dos magistrats del Tribunal Suprem que consideren que la clàusula no supera el control de transparència. El passat 22 de novembre, l'alt tribunal va decidir a favor dels bancs després d'estimar que la simple referència d'una hipoteca a aquest índex oficial no implica un abús respecte el consumidor, un argument que, en opinió dels jutges Francisco Javier Orduña i Francisco Javier Arroyo, «no resulta ajustat a dret».

Per a tots dos, les entitats que utilitzin l'IRPH per davant d'altres índexs més usuals en el moment de la contractació, com per exemple l'euríbor, haurien d'establir el seu «abast i funcionament concret, de manera que el consumidor estigui en condicions de valorar, basant-se en criteris precisos i intel·ligibles, les conseqüències econòmiques que assumeix».

Principalment es tracta d'un producte complex per al client mitjà, tant per la seva forma de càlcul com per la seva «peculiar configuració», el que converteix en «exigència» el fet de facilitar activament una informació adequada i comprensible de la seva aplicació.

Adopten així la postura de les dues instàncies anteriors sobre el caràcter abusiu de les clàusules introduïdes per Kutxabank en un contracte hipotecari, en resultar «acreditada la falta d'informació tant en la fase precontractual, com en les de perfecció i execució».