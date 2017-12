L'Estat no autoritza la Generalitat a rescatar la concessió de l'Eix Transversal

La Generalitat de Catalunya no podrà rescatar l'Eix Transversal (C-25), una operació valorada en 530 MEUR, amb finançament del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). L'executiu català va demanar al Ministeri d'Hisenda el passat mes de juny poder disposar d'aquests diners abans d'acabar el 2017 per fer front a l'operació, però a hores d'ara Hisenda encara no s'ha pronunciat, de manera que la Generalitat ha hagut de descartar l'operació, segons ha avançat el diari 'Expansión' i ha pogut confirmar l'ACN. Es dona la circumstància que la Generalitat va haver de declarar desert el passat mes d'octubre el concurs públic per rescatar l'Eix perquè a la licitació només va presentar-s'hi una empresa que no va aportar tota la informació requerida. Segons fonts de la Generalitat, el rescat de l'Eix suposaria un estalvi d'uns 240 MEUR fins l'any 2020, quan venç la concessió.

El Govern de la Generalitat va sol·licitar al Ministeri d'Hisenda el passat mes de juny finançament del fons del FLA per poder rescatar l'Eix Transversal –la carretera que uneix Cervera amb Caldes de Malavella a través de 153 quilòmetres-. L'objectiu de l'executiu català era revertir la concessió abans del 31 de desembre de 2017 i, segons va explicar el Govern en aquell moment, la del FLA era una de les vies que s'estava explorant per fer front a l'operació. Una altra de les vies era el concurs públic que va fer la Generalitat per rescatar l'Eix, que finalment va quedar desert, ja que només va presentar-s'hi una empresa i no va aportar tota la documentació requerida.Tot i que el termini per accedir al FLA expira el 31 de desembre, la Generalitat ja ha descartat que pugui tirar endavant l'operació, tal com ha avançat el diari 'Expansion' i ha pogut confirmar l'ACN de fonts del Departament d'Economia. Segons els càlculs de la Generalitat, aquesta operació hagués suposat un estalvi d'uns 250 milions d'euros fins l'any 2040, quan finalitza la concessió de la carretera. L'any 2016 la concessionària de la C-25 (Cedinsa) va ingressar prop de 57 milions d'euros amb un benefici net de 12,4 milions.