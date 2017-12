Sareb aporta el 0,4% del PIB espanyol, segons un estudi

La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), o banc dolent, constituïda fa cinc anys, ha aportat en aquest període 23.248 milions d'euros a l'economia espanyola, el 0,43% del PIB espanyol acumulat en els últim cinc anys, segons L'informe de l'impacte socioeconòmic de Sareb elaborat per la consultora EY. En aquest període, la Sareb ha venut un total de 65.000 immobles i ha llogat 4.603 pisos i 818 establiments comercials o naus industrials, inclosa en aquestes xifres l'adjudicació d'actius a quatre companyies el 2015 (Altamira Asset Management, Haya real Estate, Servihabitat i Solvia). A Catalunya, la Sareb ha abonat 337 milions d'euros en cinc anys en concepte d'IBI i pagaments de quotes a comunitats de propietaris. També invertit 17 milions d'euros en la construcció de nous habitatges en sòl residencial que es va adjudicar procedents d'impagaments de clients bancaris o d'actius adjudicats per la banca. En l'informe, la consultora també destaca que en aquest cinc anys, la Sareb ha contribuït a crear 34.000 nous llocs de treball en el conjunt de l'Estat i ha aportat per la via d'impostos 787 milions d'euros a l'Agència Tributària. La Sareb té de temps fins al 2027 per desfer-se de tots els actius immobiliaris que va obtenir fa cinc anys, quan va ser creada. En aquest període, la Sareb ha reduït en 13.817 milions d'euros la seva cartera d'actius, cosa que suposa el 27,2% del cens inicial.