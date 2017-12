Una xarxa social creada a Girona ja s'utilitza en 75 estacions d'esquí alpí

Skitude, empresa amb oficines a Girona i Londres, dedicada a la creació i comercialització d'aplicacions per a estacions d'esquí alpí, ha triplicat en un any la seva cartera de clients i ja són 75 els complexos per a la pràctica d'aquest esport repartits per Europa i Nord-Amèrica que contracten els seus serveis.

La companyia ha fet aquest any una ampliació de capital per valor de 650.000 euros que li ha permès expandir-se cap als Estats Units, el Canadà i cap a països del nord d'Europa, informava ahir Skitude en un comunicat.

Aquesta xarxa social per a amants de l'esquí i de la muntanya inclou actualment 75 estacions d'onze països diferents. En aquest context, el projecte empresarial ha guanyat el premi d'internacionalització en la cinquena edició dels premis Empresa i Esport Indescat, el clúster català de la indústria de l'esport. Skitude busca oferir més serveis i diversificar-se amb més activitats a l'aire lliure com el senderisme i la BTT.

L'start-up Skitude va néixer al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i ara treballa amb 75 estacions d'esquí d'onze països diferents. Entre els nous clients hi ha la nord-americana Boreal, la canadenca Lake Louise o la francesa Chamrousse.

Aquesta xarxa social per a amants de la neu i la muntanya ha fet una ampliació de capital aquest mateix any per poder millorar algunes característiques i també desenvolupar propostes per a amants de la BTT, el senderisme i altres esports a l'aire lliure.

Entre els serveis que ofereix Skitude hi ha la previsió meteorològica, la informació en temps real de les pistes i compartir els quilòmetres esquiats i les fotografies de la jornada i recarregar forfets amb el mòbil.

Part dels diners obtinguts a través de l'ampliació de capital d'aquest any també han de servir per millorar la infraestructura tecnològica de l'aplicació i diversificar-la.