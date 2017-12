La cadena gironina Eurekakids obre 8 noves botigues en dos mesos

El 8 de novembre, a la Corunya; el 14 d'aquell mateix mes, a Rovereto, localitat situada a la província de Trento, a Itàlia; el dia 23, a Gran Canària; el 27, a l'Aquila, al cor del país transalpí; el 5 de desembre, a Mèrida (Extremadura); dissabte passat, a Pamplona; dilluns, dia 18 de desembre, a Lisboa i, ahir, a Eivissa. En només dos mesos, Eurekakids, la cadena gironina dedicada a la venda de joguines educatives, ha obert vuit noves botigues a la Península Ibèrica i a Itàlia, informa el web corportiu de la marca, present en catorze països.

L'obertura d'Eivissa, a diferència de la resta, s'ha fet en col·laboració amb la coneguda firma de roba infantil Bóboli, en la modalitat comercial de shop in shop (botiga dins de la botiga), informaven, ahir, fonts d'Eurekakids. Segons expliquen des de la cadena, «la sinèrgia entre ambdues ensenyes és molt positiva, ja que ambdues compartim molts dels valors que ens han fet créixer i convertir-nos en empreses capdavanteres dins dels nostres respectius sectors».

La botiga d'Eivissa, «molt espaiosa i lluminosa», se situa en el número 16 de l'Avinguda Ignasi Wallis, a la zona més comercial de la ciutat i, a més, ho fa en un moment perfecte per poder dur a terme les compres nadalenques. La cadena de botigues de joguines educatives Eurekakids compta amb una àmplia xarxa de tendes repartides en 14 països: Espanya, Itàlia, França, Bèlgica, Andorra, Colòmbia, Mèxic, Hondures, Panamà, Luxemburg, Oman, Dubái, Qatar i Croàcia. L'ensenya espanyola també disposa de la botiga on-line ( eurekakids.es) des de la qual exporta i ven els seus productes a tot el món. Entre les més de 7.000 referències que comercialitza, hi ha «joguines orientades a despertar la intel·ligència dels nens, dirigits a nens de totes les edats amb el compromís de formar a futures generacions amb els jocs de sempre, els que potencien la seva imaginació i fomenten valors com l'amistat». «Els jocs i joguines ajuden a despertar la ment infantil, estimular els sentits, jugar en família, a l'aire lliure, els permeten construir, crear i aprendre», sosté la marca.