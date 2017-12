La Cambra de Comerç de Girona assegura que el boicot espanyol a les empreses de la demarcació és "mínim" i anecdòtic

La Cambra de Comerç de Girona ha assegurat que el boicot espanyol cap als productes de les empreses de la demarcació és "mínim" i anecdòtic. El seu president, Domènec Espadalé, ha explicat que sí que han rebut queixes d'algunes firmes -sobretot del sector alimentari- que, per exemple, han hagut de traduir o treure etiquetes per evitar la davallada de vendes i comandes. Però també ha subratllat que cal tenir en compte que la matèria prima que fan servir algunes empreses gironines per elaborar els seus productes, precisament, ve de diferents punts de l'Estat. Per la seva banda, el vicepresident de la Cambra Joaquim Maria Caula ha admès que a l'octubre el sector alimentari –sobretot, el carni- va viure una "frenada de comandes" per part de les grans cadenes, però que ara aquest descens s'ha recuperat. Possiblement, coincidint també amb les festes nadalenques. Precisament, la situació política també ha frenat les eleccions a les cambres. Espadalé, que ja va anunciar que no es tornarà a presentar, ha explicat que ja es treballa amb la previsió que se celebrin al setembre del 2018.