Els contractes a majors de 45 anys creixen un 11,7% a Girona el 2017

Durant els deu primers mesos de l'any s'han signat 54.065 contractes indefinits a majors de 45 anys a Catalunya, un 9,1% més que en el mateix període de 2016, segons un estudi elaborat per la consultora en recursos humans Randstad. Amb aquests guarismes, Catalunya és la segona regió on es creen més contractes indefinits a treballadors de 45 anys o més, només superada per Madrid.

A Girona, de gener a octubre, els contractes indefinits a persones d'aquest col·lectiu d'edat han crescut un 11,7% i, en xifres absolutes, han superat els 5.700.

A nivell nacional, les previsions sobre com es comportarà la contractació a aquest col·lectiu de treballadors fins a final d'any revela que es registrarà la xifra més elevada de tota la sèrie històrica, amb més de 315.000 contractes a majors de 45 anys a Espanya, la qual cosa suposa un augment de l'11,9% respecte al 2016, quan es van signar 282.008 contractes.



Més recursos per a les regions

Només tres províncies espanyoles han registrat un descens en la contractació indefinida de majors de 45 anys respecte a 2016: es tractas de Lleó (-3%), Palència (-3,5%) i Zamora (-7,2%). D'altra banda, entre les que més han augmentat aquests contractes, hi figuren Terol (30,5%), Cadis (23,3%), Saragossa (21,4%) i Almeria (20,7%). En el cas de les províncies catalanes, Lleida és on més augmenten aquest tipus de contractacions (19,1%), seguida de Girona (11,7%), Barcelona (8,3%) i Tarragona (8%).

La comunitat autònoma i la província on resideix el treballador és determinant a l'hora de poder accedir a un contracte per als majors de 45 anys.

De gener a octubre de 2017, totes les regions han incrementat les contractacions indefinides als professionals d'aquesta edat. Aragó és la comunitat que registra un increment més pronunciat, amb un 21,5%. A continuació se situen Canàries, Navarra i Astúries, totes elles amb creixements superiors al 14%. Per sobre de la mitjana nacional (11,9%), també hi ha Balears (13,9%), Andalusia (13,7%), Madrid (13,7%), Galícia (13,1%) i La Rioja (12,8%). En el costat contrari, per sota de la mitjana nacional, es troba Múrcia (11%), Castella-la Manxa (10,4%) i Comunitat Valenciana (10,3%). En les següents posicions hi figuren País Basc (9,7%), Extremadura (9,6%), Catalunya (9,1%), Castella i Lleó (6,8%) i Cantàbria (5%).

Per sectors, el de la construcció és el que més ha augmentat la contractació indefinida de professionals majors de 45 anys, amb un increment del 21,3%, seguit molt de prop per l'agricultura, on la variació s'ha situat en el 20,9%. Serveis, amb 10,9%, i indústria, amb 9,4%, completen aquest rànquing.