La gironina Med Playa invertirà 6,7 milions en la reforma dels seus hotels de Tossa i Salou

La cadena gironina Med Playa invertirà 6,7 milions d'euros (MEUR) en la reforma i millora dels hotels Calipso de Salou i l'Aparthotel Sant Eloi, de Tossa de Mar (Selva). A partir del gener, la companyia també endegarà obres als hotels Riudor i Río Park de Benidorm. A més, incorpora a la seva xarxa d'establiments l'Hotel Agir de Benidorm, en règim de lloguer. En canvi, cessa l'activitat a l'Hotel Villasol que tenia a Màlaga perquè el propietari n'ha assumit la direcció un cop acabat el contracte. El grup, amb seus a Girona i Benidorm i especialitzat en la gestió d'establiments turístics, té una plantilla de 1.450 treballadors i l'any 2016 va facturar més de 83 MEUR. Les actuacions de millora arriben just quan la companyia celebra el seu 50è aniversari.

La companyia hotelera Med Playa, amb seus a Girona i Benidorm, invertirà aquest hivern 6,7 MEUR en obres de millora a dos dels hotels que té a Catalunya. Es tracta del Calypso de Salou i l'Aparthotel Sant Eloi, a Tossa de Mar.

En concret, a l'aparthotel hi destinarà 1.356.960,04 euros que serviran per reformar 38 habitacions, la zona de piscines, jocs i esbarjo i també a un projecte per crear un espai d'oci aquàtic amb zones lúdiques. L'objectiu és afavorir el turisme familiar de l'establiment, que combina apartaments, estudis i habitacions dobles.

Pel què fa a l'hotel Calypso, la inversió serà de 5.322.650,28 euros i es destinaran a reformar 27 habitacions per modernitzar-les. També es faran millores a les zones comunes.

Al gener, la companyia també iniciarà reformes parcials als hotels Riudor i Río Park de Benidorm. A més, incorpora a la seva xarxa d'establiments l'Hotel Agir, de quatre estrelles i també ubicat a Benidorm. En canvi, deixa l'Hotel Villasol, de Benalmádena a Màlaga. El contracte ha finalitzat i el propietari ha decidit assumir-ne la gestió.



Amb 50 anys d'història

La cadena hotelera es va fundar l'any 1967 a la Costa Brava tot i que la seva expansió es va iniciar a Benidorm i va continuar per la Costa del Sol, Salou i el Maresme, amb la compra de diversos hotels ja construïts. Un d'ells és l'històric Hotel Pez Espada de Torremolinos, a Màlaga. El grup va tenir l'any 2016 una facturació de més de 83 MEUR i compta amb una plantilla de 1.450 treballadors. Aquest any, a més, celebra el seu 50è aniversari.

Els establiments de Med Playa estan situats a la Costa Brava (Hotel Monterrey, Aparthotel Sant Eloi i Aparthotel Esmeraldas), Maresme (Hotel Santa Mónica), Costa Daurada (Hotel Calypso i Hotel Pirámide Oasis), Costa Blanca (Hotel Agir, Hotel Regente, Hotel Riudor, Hotel Río Park i Hotel Flamingo Oasis), Costa del Sol (Hotel Bali, Hotel Pez Espada, Hotel Riviera i Hotel Balmoral) i costa del Mar Negre de Bulgària (Hotel Bella Vista).