L'increment del salari mínim afectarà 534.000 treballadors

L'increment del 4% del salari mínim interprofessional el 2018, anunciat pel Govern, afectarà 533.978 treballadors, el 3,5% dels afiliats al règim general de la Seguretat Social. Segons la memòria del projecte de Reial decret que fixa l'increment, que el Ministeri d'Ocupació ha sotmès a informació pública, aquesta millora del salari mínim afecta en major mesura dones, estrangers, treballadors no qualificats i amb ocupacions temporals o parcials. L'esborrany del decret fixa que el salari mínim se situarà l'any que ve en els 24,53 euros al dia, 735,9 euros al mes i 10.302 euros a l'any. Per a eventuals i temporers es fixa en 34,85 euros diaris i per a empleats de la llar, en 5,76 euros l'hora. L'increment tindrà un impacte positiu sobre els ingressos per cotitzacions de la Seguretat Social de 33,22 milions. Suposarà un augment en més d'un milió d'euros del Fons de Garantia Salarial.