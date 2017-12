Ana Botín: "Hem avançat molt en la transformació de Santander en els últims tres anys"

Banc Santander ha estat elegit Banc Global de l´Any per la prestigiosa revista The Banker gràcies a l´enorme creixement dels beneficis a Llatinoamèrica, especialment al Brasil, a l´ús innovador que fa de la tecnologia per oferir productes més ajustats a les necessitats dels clients i a la compra de Banc Popular, que reforça la seva posició de lideratge a Espanya.

És la primera vegada que un banc espanyol rep el premi a millor banc del món des que el mateix Santander va guanyar el premi el 2009 i també la primera vegada que The Banker reconeix l´entitat com la millor del Brasil. Al llarg de l´última dècada, Santander Totta a Portugal ha estat nomenat Banc de l´Any per The Banker nou vegades i Santander Espanya, cinc.

La revista The Banker també ha subratllat la nova manera de relacionar-se que planteja el banc als seus clients, sovint aprofitant la seva experiència en diferents països en què és present. Alguns «excel·lents» exemples que la prestigiosa revista cita són Santander Plus a Mèxic, basat en l´estratègia 1 | 2 | 3 del banc al Regne Unit i Espanya, SuperDigital al Brasil i Work/Café a Xile.

La presidenta de Banc Santander, Ana Botín, ha dit: "Hem avançat molt en la transformació de Santander en els últims tres anys. La base d´aquesta transformació és imbuir una cultura enfocada a fer les coses d´una manera senzilla, personal i justa, guanyant-nos la confiança de milions de persones i empreses. Estic molt orgullosa del que han aconseguit els nostres equips, i rebre aquest premi és un gran reflex dels seus esforços. Però no pararem aquí, volem fer més".

La revista The Banker, fundada l´any 1926, forma part del grup Financial Times i és reconeguda com a líder en informació de banca i finances internacionals. L´enquesta anual dels «Top 1.000» bancs del món de The Banker és un dels rànquings més importants de la indústria i els premis Bank of the Year són una referència en el món financer internacional. Els guanyadors dels premis són seleccionats pels responsables editorials de The Banker avaluan criteris objectius com la rendibilitat, el creixement i l´eficiència, així com criteris subjectius com l´estratègia, el lideratge i la innovació.