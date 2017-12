CaixaBank, líder internacional en banca digital, segons Comscore

CaixaBank se situa líder internacional en banca digital, segons els resultats d'un estudi de posicionament digital realitzat per la companyia d'investigació Comscore. En una nota de premsa, CaixaBank detalla que l'anàlisi l'assenyala com l'entitat financera amb més usuaris de serveis financers digitals web i mòbil a Espanya. El banc ha aconseguit una penetració del 31,1% en banca per internet i del 30,8% en banca mòbil en el tercer trimestre del 2017, mentre que la següent entitat amb millor posicionament digital se situa a gairebé 10 punts de distància, amb un 22,6% de quota en banca digital i un 21,4% de quota en banca mòbil. Les dades avalen que CaixaBank és la primera entitat del món per quota de penetració en el seu mercat digital.