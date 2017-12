La inversió estrangera a Catalunya s'enfonsa un 75%

Catalunya va rebre inversions estrangeres per valor de 519 milions d'euros entre juliol i setembre, un 75% menys que els 2.071 milions registrats durant el mateix període de l'any passat, segons les dades distribuïdes ahir pel Ministeri d'Economia. El 2016 el Principat va viure el segon millor tercer trimestre de la sèrie històrica, després del rècord de 2.850 milions d'euros del tercer trimestre del 2010. El tercer millor va ser el 2015, amb 1.187 milions d'inversió forana. La dada del tercer trimestre del 2017 s'acosta a la registrada en el mateix període del 2014: 573 milions, i triplica del 2011 i el 2012 (155 i 176, respectivament). Entre gener i setembre, Catalunya ha captat 2.113 MEUR, un 37% menys que durant els primers nou mesos de l'any anterior. En el seu conjunt, el 2016 va batre un rècord històric en inversió estrangera: 5.137 milions.

Després de dos anys de rècord, Catalunya torna a xifres no tan altes en inversió estrangera en un tercer trimestre. Per comunitats, Catalunya és la segona que va rebre més inversió estrangera durant aquests tres mesos, però els 519 milions assolits són cinc vegades inferiors als 2.870 milions invertits a Madrid, que guanya un 20% en relació al mateix període de l'any anterior. El conjunt d'Espanya va acollir entre juliol i setembre inversions valorades en 4.673 milions, un 43% menys que el 2016. La davallada del tercer trimestre contrasta amb l'augment d'inversions estrangeres que es va veure a Catalunya durant el primer semestre, d'un 22%. En els sis primers mesos de l'any es van captar 1.594 milions, segons les dades actualitzades del Ministeri d'Hisenda. Si es té en compte l'acumulat durant els nou primers mesos de l'any, aquest 2017 s'ha invertit el doble que durant el 2014, quan es van rebre 1.083 milions en inversió estrangera. Entre gener i setembre del 2016 el Principat va captar 3.376 MEUR, una xifra que està per sota de la del mateix període del 2015, 3.756 milions d'euros.