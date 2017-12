Mimar el petit accionista més enllà del dividend

Els petits accionistes són vitals per a les empreses cotitzades. Per això, aquestes entitats els cuiden cada vegada més, i ells, els inversors, es deixen estimar. Si s´ha parlat de fidelització, el pagament del dividend és el primer factor que surt a la llum. Sens dubte, el més efectiu i apreciat. No obstant això, hi ha altres fórmules més originals de mimar l´accionista com clubs i programes exclusius i selectes. Les opcions són variades, des d´oferir al petit inversor formació, informació privilegiada i convidar-lo a esdeveniments corporatius a donar-li avantatges i descomptes en productes, serveis, activitats d´oci i un llarg etcètera.

Generar confiança en el petit inversor Gas Natural, La Caixa, Telefónica, Banco Santander, Meliá Hotels, BBVA, Abertis o Indra són algunes de les entitats al nostre país que millor han entès que cal posar tota la carn a la graella per fer que el petit accionista se senti important , estimat i valorat per l´entitat. És, d´una banda, una retribució en espècie i, de l´altra, una forma eficaç de fer que l´inversor sigui més partícip del que passa dins de l´empresa. D´aquesta manera, en apostar per la integració i la transparència, els accionistes particulars se senten més segurs i confiats en la compra d´accions.

Precisament, generar confiança en el petit accionista dispers era, segons el XVII Informe del Fòrum de Bon Govern i Accionariat sobre Juntes de l´Ibex 35, una de les assignatures pendents del gruix de les grans corporacions espanyoles. «Si es perd, el petit estalviador ven els seus actius i fa caure la cotització a l´empresa. No obstant això, i encara que no tenen tant pes com els grans fons d´inversió, aconseguir el seu suport incondicional és molt útil per frenar els descensos en èpoques de crisi. Encara més, un consell d´administració guanya força gràcies a ells», explica José Ramón Pin, copresident del Fòrum de Bon Govern i Accionariat.

Energia en Acció, de Gas Natural Fenosa «El que més valoro del projecte és que l´empresa hagi decidit proactivament apropar-se als accionistes minoritaris. No totes les empreses cotitzades ho estan fent», explica J. C., accionista particular de Gas Natural Fenosa. Aquest inversor és membre d´Energia en Acció, el club per a accionistes creat per Gas Natural Fenosa. «He pogut gaudir d´un canal directe amb la companyia, consultar informació financera i del meu interès, assistir a esdeveniments i beneficiar-me de descomptes en la factura de llum i gas de fins a l´11%», valora.

Amb la creació el mes d´abril passat d´Energia en Acció, la companyia energètica feia un pas endavant en la relació amb els seus inversors. Tot això sense desatendre el seu ferm compromís per desenvolupar una política de remuneració atractiva i sostenible per a l´accionista. Segons apunten des de l´en- titat, la proposta aprovada per la junta general d´accionistes del 20 abril passat suposa destinar «1.001 milions d´euros a dividends, el mateix import que l´any anterior. Això implica el pagament d´1 euro per acció, amb una rendibilitat per dividend de 5,6%, prenent com a referència la cotització el 31 de desembre del 2016». Així, el percentatge de beneficis que la companyia va destinar a dividends (també coneguts com pay out ) «va aconseguir el 2016 el 74,3%, el 4,3% més del que estableix la nova política de remuneració a l´accionista».

L´oferta del Santander per als seus accionistes és molt variada. Tenir més de 1.000 accions del banc allibera l´inversor de pagar les comissions més habituals en els serveis financers. Els socis tenen, a més, accés a promocions en tecnologia, en espectacles i en l´àmbit gastronòmic; descomptes en hotels i cases rurals; condicions exclusives en lloguer de vehicles, salut i bellesa, repostatge i promocions en esports com el golf o activitats a la neu. Tot accessible a través de l´espai exclusiu Jo sóc accionista.

Quin és l´objectiu d´energia en acció el 2018?

Gas Natural Fenosa va posar en marxa l´abril passat Energia en Acció amb l´objectiu d´habilitar un espai per als nostres accionistes. És un projecte amb el qual volem reforçar la nostra relació amb els accionistes minoritaris i agrair-los així la confiança que dipositen en la nostra companyia.

Quins avantatges ofereix per als accionistes?

Els accionistes poden trobar a Energia en Acció informació financera especialitzada, tant de la companyia com del sector energètic en general i accedir a continguts exclusius, avantatges i ofertes exclusives que siguin del seu interès. L´accionista minoritari pot participar en esdeveniments de tipus corporatiu, pot obtenir des- comptes en el subministrament elèctric, o bé viatges i activitats culturals, a més d´altres promocions.

Com s´articula el punt de trobada que s´ha creat per als accionis- tes i quins són els canals de comunicació?

Energia en Acció disposa d´un espai virtual (www.energiaenaccion.gasnaturalfenosa.com), que és d´accés exclusiu per als accionistes de la companyia, i cal inscriiure-s´hi prèviament. A més a més del nou portal, els accionistes minoritaris poden contactar amb nosaltres a través del correu electrònic accionista@gasnaturalfenosa.com o el telèfon gratuït 900 100 339

Com es pot formar part d´accionistes d´energia en acció?

Els accionistes de Gas Natural Fenosa es poden inscriure a Energia en Acció per mitjà del web. En cas de dubte o de qualsevol incidència, es pot trucar al telèfon 900 100 339 on se´ls ajudarà a resoldre to- tes les qüestions que tinguin pendents i les seves necessitats.