Pendents del 21-D per convocar eleccions a l'entitat

El 2018 serà any electoral a la Cambra de Comerç de Girona que, com a molt tard, el 30 de setembre haurà d'haver escollit un nou plenari que s'ocupi de triar nou president, que en cap cas serà Domènec Espadalé, que fa uns mesos ja va anunciar la voluntat de no repetir en el càrrec. Correspon al Govern de la Generalitat publicar el decret que regularà el procés electoral; l'esborrany ja està redactat, però les cambres no podran convocar eleccions fins que la nova administració no compleixi el tràmit. La intenció de l'equip directiu de la Cambra gironina consisteix en celebrar els comicis els mesos de maig o juny, però això, a aquestes alçades, «és una incògnita», assenyala Espadalé, a qui, d'altra banda, de moment no li consta que hi hagi moviments en la línia de començar a configurar candidatures.