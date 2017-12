Sebastián Redondo: "La rendibilitat dels fons creixerà el 2018"

Com creu que evolucionarà el patrimoni gestionat en fons d'inversió durant 2018?

Per l´evolució dels darrers anys i sense alternatives per a la inversió financera, no tinc cap dubte que tornarem al nivell del maig del 2007. I no només això sinó que ho superarem àmpliament. Entre altres raons perquè ens separen d´aquesta xifra històrica menys de 2.000 milions d´euros.

Quina categoria de fons es comportarà millor?

Sense cap mena de dubte, els fons mixtos segmentats per perfils o nivells de risc són els que tindran el millor comportament.

Per què?

Són els més demanats pels nostres clients. Es tracta de fons perfilats on el client decideix el seu màxim nivell de risc i nosaltres optimitzem en cada moment les inversions per aconseguir la màxima rendibilitat utilitzant els actius que, en cada conjuntura, tinguin les expectatives més atractives.

La rendibilitat dels fons se situa a l´entorn del 2,4% el novembre. És possible veure grans creixements el 2018?

Per descomptat. El 2018 continuarà sent un any d´expansió econòmica i coneixem la correlació entre creixement econòmic i resultats empresarials. Si els riscos geopolítics ho permeten i, a diferència d´anys anteriors, estan més continguts, les cotitzacions de les accions haurien de capitalitzar el bon moment econòmic i la sincronia entre les diferents àrees geogràfiques.

Quin escenari macroeconòmic preveu per al 2018 de cara al partícip que inverteix en fons d'inversió?

Un escenari global d´acceleració del creixement econòmic amb inflació controlada i una actitud més restrictiva dels bancs centrals, però molt gradual per no matar l´actual cicle.

En quin sentit?

Els cicles no moren de vells sinó que «són assassinats» pels bancs centrals. A més, atesa l´absència d´inflació no veiem cap raó perquè aquest assassinat es produeixi.

Vostè cita els bancs centrals. La previsible pujada de tipus d´interès en diverses de les geografies que esmentava abans i l´enduri- ment de la política monetària poden afectar els fons?

Poden i haurien d´afectar els fons de renda fixa perquè en repuntar els tipus d´interès la conseqüència és una caiguda dels preus dels bons i obligacions. No obstant això, es pot i s´ha de minimitzar aquest impacte utilitzant estratègies en renda fixa de valor relatiu i reduint la durada de les carteres. En qualsevol cas, l´univers de renda fixa és tan ampli que, diversificant, sempre es trobaran oportunitats en segments diferents als bons dels governs de països desenvolupats que, per la seva naturalesa, seran els més afectats.

Quines poden ser aquestes oportunitats?

High yield i deute de països emergents són dos segments que esperem que tinguin un comportament positiu el 2018.

L´èxit del negoci dels fons, com a via de captar volum i comissions per als bancs, es mantindrà a curt i mitjà termini?

Els fons constitueixen la manera més eficient d´invertir. A més, en el nostre cas, tenim un catàleg ampli perquè cada client trobi el producte que millor s´adapti a les seves necessitats. No se´ns escapa que el creixement dels últims anys ha estat motivat, en part, per la caiguda en la remuneració dels dipòsits i que el repte per al futur és no només mantenir aquests clients sinó incrementar-los. Es podia establir una analogia amb l´increment del turisme a Espanya, beneficiat per l´existència de problemes en altres destinacions, però en la mesura que els turistes que hem acollit en aquests anys se sentin ben trac- tats ningú no dubta que tornaran any rere any. En els fons és un fe- nomen semblant. Addicional- ment, amb les noves mesures de protecció a l´inversor, aconseguirem més proximitat, senzillesa i transparència que influirà els clients a seguir confiant en els fons més enllà d´un cicle concret.