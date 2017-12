Borsa, any de bens i dubtes

Fa just dos anys, quan s´analitzaven les perspectives per a l´imminent 2016, pocs, per no dir ningú, van aventurar que seria un exercici irremeiablement marcat pel Brexit i el triomf de Donald Trump, tan inesperats per aquelles dates. Així que vagi per davant que hi ha un immens camp de sorpreses que podria trastocar, al costat de l´evolució d´algunes incerteses indefugibles, la marxa dels mercats borsaris en aquest 2018, que, a priori, no s´entreveu precisament borrascós. Més aviat al contrari. El cert, però, és que la situació política a Espanya a compte de l´independentisme català, les eleccions a Itàlia o la retirada d´estímuls monetaris per part dels bancs centrals, singularment l´europeu, condicionaran l´activitat en el parquet, segons el director d´anàlisi d´Inverseguros-Dunes Capital, Borja Gómez, per a qui, «més enllà d´aquest soroll, el rellevant és tenir clar el context general que va a prevaler, que estarà marcat per tres factors fonamentals: creixement moderat, però positiu; baixes lectures d´inflació i tipus d´interès estructuralment baixos». Aquest escenari, segons Gómez, «ha de seguir sent adequat per veure un com- portament positiu dels actius de risc, entre els quals figuren les borses».

Per la seva banda, la directora d´Anàlisi i Estratègia de Renta4 Banc, Natalia Aguirre, expressa la seva preferència per la renda variable enfront de la fixa. En la seva opinió, l´entorn és «positiu» per a la primera «gràcies a un bon fons macroeconòmic (entorn de creixement econòmic sincronitzat) i empresarial (increment de doble dígit en resultats empresarials). Tot això en un context de normalització molt gradual de polítiques monetàries, amb la Fed al capdavant. En el cas de l´Ibex, remenem un nivell objectiu al voltant de 11.000 punts », que és una xifra de relleu, sobretot si tenim en compte que el principal indicador de la borsa espanyola està en aquest final d´any al voltant dels 10.100. És clar que aquest 2017el va començar per sota dels 9.200 i al maig s´havia situat ja situat ja en els 11.200. Veurem. En relació amb això, Gómez, de Dunes Capital, recorda que l´evolució favorable dels actius financers espanyols en els últims anys ha estat propiciada per la capacitat de creixement i si aquesta dinàmica canvia per culpa de l´independentisme a Catalunya, «podria ser factible seguir veient un llast evident en l´Íbex, tal com s´ha observat en la segona part d´aquest any».

L´analista de Banca March, Pere Sastre, es mostra categòric en afirmar que «el mercat de renda variable seguirà sent el nostre actiu favorit de cara a l´any que ve», principalment pel «entorn econòmic positiu, la bona expectativa de creixement dels beneficis empresarials, l´elevada liquiditat, un entorn de tipus d´interès en nivells en- cara baixos / molt baixos i l´esperada millora de l´activitat en fusions i adquisicions, sobretot a Europa ». Aquest optimisme es veu llastrat per dos tipus de riscos que observa Sastre. Un és econòmic-financer per un increment de la inflació per sobre del que s´esperava pel mercat que porti als bancs centrals a pujar tipus més de pressa del previst, per una frenada econòmica als Estats Units o per problemes a la Xina per un canvi de patró econòmic i increment del deute. L´altra incertesa és de tipus polític: la possibilitat d´un Brexit dur, la celebració d´eleccions a Itàlia que inclogui la victòria dels euroescèptics o problemes al vol- tant del govern als EUA. En aquest últim cas, per un «re- tard o falta d´aprovació de la reforma fiscal o l´impeachment o reprovació del president Trump per nous avenços en la trama russa». La directora general de la Fundació d´Estudis Borsaris i Financers, Isabel Giménez Zuriaga, és concloent en afirmar que les borses espanyola i italiana són les favorites per a aquest 2018 en què ella veu tres riscos no apuntats per la resta d´experts consultats: l´auge del populisme, el terrorisme i la bombolla del bitcoin. Després d´un 2017 en què els millors de l´Íbex 35 van ser Cellnex, Amadeus, Abertis, IAG, Grifols i Aena i els pitjors, Siemens, Técnicas Reunidas, Mediaset, Acerinox i Dia, la directora de la fundació amb seu a València s´atreveix a fer un pronòstic sobre quins són els valors favorits per a aquest 2018: Ferrovial, Inditex ( «encara amb un potencial de creixement del 14%»), CapGemini, ACS i Atresmedia.

La directora d´Anàlisi i Estratègia de Renta 4 Banc, Natalia Aguirre, per la seva banda, apunta que una cartera adequada per a un perfil de risc mitjà i un horitzó inversor de mig termini podria estar integrada per valors de Rep- sol, Santander, DIA, Cellnex i Acerinox. Giménez Zuriaga no s´arrisca amb un consell concret, perquè «cada inversor és diferent i peculiar». En la seva opinió, «l´important és que conegui el nivell de risc de la seva cartera. El millor és invertir en valors amb un model de negoci diferent, elevada liquiditat, poc deute i rendibilitat (dividend estable). El problema és que aquest tipus de valors sol oferir una rendibilitat moderada, i els inversors busquen un altre tipus de valors -amb més risc- per tenir més recorregut en les seves inversions. Algunes empreses cotitzades més petites (abans de fusionar-) solen ser bons filons per invertir en innovació».

L´analista de Banca March Pedro Sastre fa una recomanació de caràcter general a un inversor tipus: invertir en valors grans i líquids, diversificar «no ficant tots els ous en la mateixa cistella» i observar que l´empresa en qüestió té un balanç sanejat, realitza un repartiment del dividend atractiu i la «visibilitat a l´expectativa de generació de resultats no està recollida en el preu de l´acció». Finalment, què fer per aconseguir les millors rendibilitats? Natalia Aguirre, de Renta 4, aconsella seleccionar bé a la companyia, sense oblidar que «per aconseguir més beneficis cal assumir més riscos». Isabel Giménez, de la Fundació d´Estudis Borsar is, advoca per diversificar la cartera i posa un exemple: «Cobrir el risc de la pujada de tipus amb determinades inversions en renda fixa». Pedro Sastre, de Banca March, conclou que, «en la comparativa renda variable versus renda fixa a Europa, cridem l´atenció sobre la rendibilitat oferta pel dividend mitjà pagat a l´Eurozona, que més que triplica la del cupó del bo corporatiu en la regió».



El Ibex 35 tanca l´exercici mil punts por sobre de com el va iniciar

El principal indicador de la borsa espanyola, l´Ibex 35, tanca 2017 en positiu tot i la volatilitat que ha caracteritzat bona part del període. L´exercici l´havia iniciat per sota dels 9.200 punts i en aquest final d´any tracta de sostenir-se en els 10.000. És un guany superior als mil punts, encara que no cal oblidar que al maig es trobava per sobre dels 11.000