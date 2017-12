El cost laboral d'un treballador basc és un 30% superior al d'un extremeny

El cost laboral de les empreses va augmentar de mitjana a Espanya un 0,4% al tercer trimestre comparat amb l'any anterior fins situar-se en 2.454,27 euros per treballador i mes, una xifra que és molt superior a Euskadi (2.951,59 euros), al voltant d'un 30% més que a Extremadura (2.043,80).

Són els dos pols oposats que constata l'Enquesta Trimestral de Cost Laboral (Etcl), difosa per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que mostra que el cost salarial per treballador i mes (que inclou salari base, complements, pagaments per hores extraordinàries i endarreriments en termes bruts) es va incrementar un 0,3%, fins a 1.809,12 euros de mitjana.

Per comunitats autònomes, el cost laboral a Euskadi i Madrid supera en més de 300 euros la mitjana estatal, mentre que a Extremadura i Canàries és inferior a la mitjana en aquesta mateixa quantitat. Tenint en compte el creixement anual del cost, Astúries (3,7%), Navarra (3,6%) i Balears (3,1%) presenten les taxes més elevades, mentre que a Múrcia (-0,7%), Madrid (-0,5%) i Andalusia (-0,4%) va ser on més van caure els costos respecte el mateix període de temps de l'any anterior. També van baixar els costos a la Comunitat Valenciana (-0,4%) i Catalunya (-0,2%).

La xifra de 2.540,21 euros no es registrava de mitjana a Catalunya des del tercer trimestre del 2009, quan la mitjana va ser de 2.534,53 euros. Per sectors d'activitat a Catalunya, els treballadors de la indústria van registrar una mitjana de cost laboral al tercer trimestre de 3.122,31 euros, el 0,78% menys que en el mateix període de l'any passat.



Cau el cost per hora

Pel que fa al cost laboral per hora, va disminuir un 0,4% respecte el tercer trimestre de l'any passat, un descens que contrasta amb l'increment del cost per treballador i que és una conseqüència de l'augment del nombre d'hores efectives de treball.

Madrid, amb una caiguda del 2,2%, i Múrcia, amb un descens del 1,8%, van ser les comunitats en què més van baixar els costos laborals per hora, que també van ser menors que fa un any a altres set autonomies. De les deu on van créixer destaquen el casos d'Extremadura i Astúries, amb repunts del 3,9 i 3,2%, respectivament, ambdues per sobre del 3%.

L'INE explica així mateix que al tercer trimestre de l'any hi havia 82.549 vacants d'ocupació a Espanya, de les que 9 de cada 10 estaven al sector serveis (74.559). Les comunitats amb major nombre de vacants al tercer trimestre van ser Catalunya (17.413), Madrid (17.309) i Andalusia (10.199), mentre que al costat contrari hi ha Extremadura (839), la Rioja (454) i Cantàbria (308) . Si es mira la distribució percentual, Catalunya, Madrid i Andalusia van concentrar més de la meitat del total de vacants que es van produir en aquell trimestre.