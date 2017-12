La desconfiança, gran obstacle per a les compres per internet

El comerç electrònic a Espanya va superar els 6.700 milions d'euros al primer trimestre del 2017, però la meitat dels espanyols no fa ús d'aquest servei per temor a veure violada la seva privacitat o per desconfiança en la forma de pagament. Així es desprèn de la «Guia pràctica de Compra Segura a internet», un document presentat a Madrid per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Aepd), l'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe), l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) i la Policia Nacional, que ofereix recomanacions als ciutadans per realitzar compres i contractacions a internet.

Consells com protegir els nostres dispositius amb una eina antivirus, utilitzar xarxes i botigues web de confiança, romandre alerta davant el frau a internet o fer servir mitjans de pagament segurs per a compres en línia, són en línies generals els consells principals que es desprenen de la guia.

En aquest document es recullen, a més, els drets que assisteixen els usuaris en els processos de compra o contractació en línia, i ofereix recomanacions des de diversos enfocaments: la privacitat, la seguretat, el consum i la persecució de les pràctiques delictives.

L'informe pretén «promoure pràctiques que afavoreixin el respecte a la protecció de les dades personals, els drets dels consumidors i la seguretat de les seves xarxes» per fomentar un clima de «seguretat i confiança» que faciliti el creixement de l'economia digital, va explicar la directora de l'Aepd, Mar España, durant l'acte de presentació de la guia.

Així, els organismes encarregats de vetllar per la protecció de dades i la privacitat, la ciberseguretat, el consum i la seguretat ciutadana s'han unit amb l'objectiu d'oferir en un únic document les claus, consells i recomanacions a tenir en compte abans, durant i després de la compra o contractació en línia.

Les empreses que desenvolupen la seva activitat a l'àmbit digital també trobaran les pràctiques «que poden implicar un avantatge competitiu», ja que un entorn segur i de confiança és clau per al creixement de qualsevol negoci donat l'alt nivell d'informació que manegen els ciutadans, va assegurar la directora executiva d'Aecosan, Teresa Robledo.

La guia indica que un de cada dos espanyols fa compres en línia i que un 26% ho fa a través del telèfon mòbil, però l'altra meitat que no fa ús del comerç electrònic al·lega motius de desconfiança en el procés o temor a revelar les seves dades bancàries a possibles ciberdelinqüents.

El responsable de la Direcció Central de Seguretat Ciutadana i Coordinació de la Policia Nacional, Antonio de la Rosa, va explicar que, tot i que el seu objectiu és «perseguir activitats delictives que afecten el comerciant i el client, prevenir és millor que curar». Va afegir que cal estar alerta davant el phising (delictes informàtics de suplantació d'identitat amb intenció d'obtenir dades o diners de la víctima), xarxes Wifi públiques i «els permisos que concedim a les aplicacions mòbils».



51 milions de targetes de crèdit

La directora de l'Aepd ha constatat l'existència de 51 milions de targetes de crèdit a Espanya que permeten una despesa anual de «gairebé 900 euros per persona» en comerç electrònic. El volum de targetes de crèdit a Espanya «ja ha superat el nombre d'espanyols», motiu pel qual cal «extremar la precaució», ja que segons va explicar aquesta experta, les targetes «són un dels principals vectors d'atac dels ciberdelinqüents», de manera que recomana «disposar d'una targeta exclusivament per realitzar compres en línia».

El document recorda a més que moltes botigues en línia obliguen l'usuari a crear un compte per realitzar la compra, en la qual se sol·licita al client el seu nom, cognoms i adreça, de manera que cal protegir l'accés a aquesta informació «utilitzant contrasenyes que siguin robustes» i que evitin la utilització fraudulenta de les dades privades.

La Guia de comerç digital segur també recomana «evitar l'ús d'ordinadors i xarxes públiques compartides a l'hora de realitzar compres en línia» per garantir la privacitat de les comunicacions durant la transacció per adquirir els productes.