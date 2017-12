Un estudiant de biologia de la UdG, primer Premi Innovacc a la innovació tecnològica

El 2016 va es va impulsar la convocatòria de la primera edició del Premi Innovacc a la innovació tecnològica, que té com a objectiu incentivar projectes d'innovació dins l'àmbit educatiu català enfocat al sector carni. S'hi poden presentar estudiants de Batxillerat, Formació Professional i Universitat que estiguessin estudiant l'últim curs dels estudis, durant el període 2016-2017, i que estiguessin preparant el Projecte final de cicle/grau. Tots els alumnes han d'estar matriculats a un centre educatiu de Catalunya.

El premi consisteix en 10.000 ? repartits al 50% entre l'estudiant i el Centre educatiu que han realitzat el projecte. També s'ofereix un contracte de treball en pràctiques en una empresa del sector carni porcí català. La composició del Jurat del Premi ha estat: Narcís Grèbol (IRTA), Xavier Espuña (Espuña), Narcís Cañigueral (Monter), Josep Collado (FECIC), Ricard Parés (Porcat), Alberto Pezzi (Acció), Jaume Sió (DARP) i Pol Toldrà (Tavil. Després de la recepció de diverses candidatures i una avaluació inicial el jurat del premi va escollir el mes de juliol de 2017 tres candidatures finalistes. A l''octubre el Jurat va fer a Innovacc l'avaluació final dels tres projectes finalistes d'aquesta 1a edició del Premi a la innovació tecnològica en l'àmbit carni.

L'acte de celebració d'entrega del premi es va fer dilluns passat a la sala de plens de l'Ajuntament d'Olot emmarcat en l'Assemblea General Extraordinària on es va convidar a tots els estudiants finalistes i els seus tutors, així com als socis d'Innovacci altres persones vinculades amb el sector carni porcí català.

El guanyador de la primera edició del Premi a la innovació tecnològica en l'àmbit carni porcí (curs 2016-2017) ha estat en Roger Vidal Cardós estudiant de Biologia de la Universitat de Girona pel seu projecte final de grau Identificació, mitjançant nous indicadors de benestar, de materials manipulables adequats per a les necessitats exploratòries del porc i aplicables en explotacions intensives de porcí que va realitzar amb les tutores Maria Dolors Briz González (UdG) i Emma Fàbrega Romans (IRTA). Van entregat el premi de 5.000 ? a Roger Vidal i 5.000 ? a la UdG, el president d'Innovac i alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, i el director del Jurat, Narcís Grèbol (Director d'innovació d'IRTA).

També s'ha ofert a Roger Vidal un contracte de treball en pràctiques al Grup Batallé. Al mateix temps s'han entregat els certificats de reconeixement als altres dos projectes finalistes, presentats per Zulay Estefanía González (Màster Oficial en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal-UAB) i Jaume Dilmé (Enginyeria Alimentària-UPC).

Van acompanyar als tres finalistes, altres membres del Jurat, com Jaume Sió, subdirector General d'innovació del DARP,