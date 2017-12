Les exportacions gironines creixen un 11,1% en els primers deu mesos de l'any

L'economia catalana consolida el seu nivell d'internacionalització mes rere mes i rècord sobre rècord. Al mes d'octubre, les empreses catalanes van exportar per valor de 6.299,6 milions d'euros, un 10,2% més que en el mateix mes de l'any passat, segons les dades publicades ahir pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. La xifra de 6.299,6 milions d'euros de l'octubre a Catalunya és la més gran fins ara registrada en aquest mes en la sèrie històrica del Ministeri que comença l'any 2000. Mai en un mes d'octubre s'havien superat la línia de 6.000 milions d'euros. Fins ara, el millor mes d'octubre era el de l'any 2015, amb uns 5.800 milions d'euros. En els primers deu mesos de l'any, les exportacions catalanes es van situar en 58.976,6 milions d'euros, el 8,6%. Pel que fa a Girona, la demarcació va canalitzar exportacions per valor de 453,2 milions d'euros, l'1,5% més que el mateix mes de l'any passat. En els primers deu mesos, les empreses de Girona han exportat per valor de 4.447,6 milions d'euros, l'11,1% més que en el mateix període de l'any passat.

Les importacions arribades a Catalunya en els deu primers mesos de l'any es van situar en 70.268,7 milions d'euros, amb un increment del 9% en relació amb el mateix període de l'any passat, només quatre dècimes per sobre del creixement de les exportacions en el mateix període. A partir de les xifres d'exportacions i importacions fins a l'octubre, el dèficit comercial de Catalunya es va situar en 11.292,1 milions d'euros, amb un creixement de l'11% en relació amb el mateix període de l'any passat, per sota de l'increment del 39,9% de l'economia espanyola.

En el conjunt de l'estat espanyol, les exportacions en el període dels deu primers mesos de l'any es van situar en 229.801 milions d'euros, un 9,3% més que en el mateix període de l'any passat i un nou màxim històric per a aquest període.

Fins a l'octubre, les importacions es van situar en 250.873 milions d'euros, amb un increment de l'11,3%, dos punts per sobre de l'increment de les exportacions. Amb aquest resultat, el dèficit comercial de l'estat espanyol es va situar en els deu primers mesos de l'any en 21.073 milions d'euros, un increment del 39,9% més que el registrat al mateix període de l'any passat.

La demarcació de Barcelona va canalitzar un total de 4.868,30 milions d'euros a l'octubre, amb un increment del 9% en relació amb el mateix mes de l'any passat. A Lleida, les exportacions a l'octubre es van situar en 185,7 milions d'euros, el 9,7% més que a l'octubre del 2016. A Tarragona les exportacions es van enfilar fins als 7.086,8 milions d'euros, amb un increment del 22,2%.