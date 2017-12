Les empreses d'alimentació s'acosten als esports electrònics

Els esports electrònics cada vegada conciten l'interès de companyies de sectors més variats, més enllà de les empreses de tecnologia i telecomunicacions, com l'empresa d'alimentació Ebro Foods, que ha entrat en la lliga de videojocs ESL amb la seva marca d'arròs Brillante. L'ensenya d'arrossos i plats preparats patrocinarà a partir del proper 13 de gener una competició del videojoc Clash Royale, que es juga en dispositius mòbils. La mecànica d'aquest joc consisteix en duels de dues persones, en els quals cada jugador intenta demolir les tres torres del contrari utilitzant diferents tipus de personatges i efectes de la seva baralla de cartes virtual en un temps limitat de no més de tres minuts. L'objectiu de la marca amb aquest moviment és acostar-se a un públic de «joves millenials i nadius digitals» per acostar-los a nous hàbits de consum amb els seus productes.