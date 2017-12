Les vendes de comerç just a l'Estat han crescut un 15 per cent en un any

Les vendes de comerç just a l'Estat van superar els 40 milions d'euros el 2016, fet que suposa un creixement del 14% respecte a l'any anterior, segons l'informe anual sobre del comerç just 2016. Setem Catalunya va explicar que les vendes de comerç just es van incrementar en cinc milions i que és la taxa de creixement més gran des del 2012, i ho atribueixen a l'«augment de les vendes experimentat tant per les organitzacions de comerç just com per empreses convencionals». Malgrat l'augment de les vendes, l'Estat continua «a la cua en relació a altres països europeus», on la mitjana de consum de comerç just per persona el 2016 va ser de 13,7 euros i a Espanya de 0,86, segons l'informe.

Va reivindicar que el comerç just «es basa en criteris com assegurar unes condicions de treball dignes i assegurances, el pagament d'un salari adequat, la no explotació laboral infantil i la producció a través de procediments respectuosos amb l'entorn natural». Actualment hi ha 75 botigues especialitzades en comerç just a l'Estat, que estan gestionades per les organitzacions membres de la Coordinadora Estatal de Comerç Just i que aquest any han augmentat la seva facturació per primera vegada des de la crisi de 5,5 a 5,8 milions d'euros.