Asseguradores, un sector en joc

Si hi ha una cosa de la qual- presumeix el sector assegurador és de solvència. «Sense fer soroll i de manera molt modesta -afirma Javier Campo, director de Desenvolupament de Negoci de Santa Lucía- ha gestionat els seus compromisos sense escàndols, de manera modèlica». «I hem patit la crisi -postil·len a Unespa-, però no hem necessitat rescats. Semblàvem menys glamurosos, però la nostra imatge de professionalitat ha millorat».

No són amics del risc, venen actius a molt llarg termini, molt conservadors. Segons dades de ICEA, més del 70% de les seves inversions estan en renda fixa, preferiblement deute públic espanyol, i al voltant del 3% són immobles. El sector és el primer llogador d´Espanya. També aposta per la Borsa. La varietat de la seva oferta li permet mirar de tu a tu a la banca. Gairebé deu milions de persones estalvien a través d´aquestes empreses. Mouen un patrimoni que depassa els 200.000 milions d´euros. A més dels destinats a la cobertura de riscos, el sector disposa d´un ampli mostrari de productes d´inversió. Però si n´hi ha un que ha despuntat amb força i promet seguir creixent és la renda vitalícia.

«El Govern ho ha incentivat fiscalment -explica Carlos Esquivias, gerent de Vida y Pensiones d´Unespa- amb l´objectiu que l´estalvi de tota una vida sigui una jubilació». És per a persones d´entre 60 i 70 anys. Inverteixen un capital a canvi de rebre una renda mensual fins a la defunció. Serà més elevada si és pura, si no inclou el compromís de reintegrar la inversió als hereus. La novetat fiscal que el fa atractiu és que, si la inversió procedeix d´un guany patrimonial o del treball, com la venda d´un segon habitatge, de llicències de taxi o farmàcia o una indemnització per acomiadament, en reinvertir-se no tributa.

Vegem-ne un exemple: venem un segon habitatge per 240.000 euros generant una plusvàlua de 180.000. Caldria pagar a Hisenda uns 36.000 euros. Doncs bé, si invertim els 240.000 euros en una renda vitalícia, no paguem res. Aquest és el primer estalvi. Després, rebrem una renda al mes d´entorn de 1.000 euros que es revaloritza al voltant del 2% anual. Si l´inversor supera els 70 anys, d´aquests 1.000 euros només 80 es consideren rendiment. Hauria de pagar-ne 15,2 al mes a Hisenda. Això sí, en cas de rescat, l´empresa penalitza i Hisenda obliga a tornar els 36.000 euros pagant interès de demora.

Si els bancs venen productes d´estalvi, les asseguradores venen assegurances d´estalvi. Partint d´aquest concepte, en la gamma d´inversió disposen d´actius de vida-estalvi, que són fons que inclouen indemnització en cas de mort, o plans de previsió assegurats (PPA), tant individuals com col·lectius. La cartera en la qual inverteixen pot ser la mateixa que la de qualsevol fons de pensions o inversió, però a diferència d´ells, en els quals el client pot guanyar molt o perdre-ho tot, l´empresa garanteix que el capital dipositat al PPA no perd. La rendibilitat, això sí, sol ser més baixa.

Despunta també un nou concepte, el de productes destinats a cobrir el cicle de vida. Són gammes de fons i es fixa una composició de la inversió que es va modificant en funció de l´edat del client. Més pes de la renda fixa i menys de la borsa a mesura que passa el temps. «La carcassa està definida, és transparent -explica Campos, la contractes i te n´oblides». En definitiva, «l´assegurança -reconeix Esquivias- ofereix més garantia de conservar el capital. Potser, menys rendibilitat. O més, depèn del moment »