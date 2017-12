La febre de les criptomonedes: Oportunitat o frau?

Les han rebut amb els braços oberts, però alerten del risc que amaguen. «És un camp espectacular -segons Alexis Ortega–. Si el bitcoin té èxit, pot anar més lluny com a inversió. Però pot anar a zero. És com comprar loteria. No compreu un bitcoin, compreu 10 cèntims, per exemple. Si és una de les criptomonedes de referència mundial pujarà exponencialment. Ho assegu- res? No. També ho puc perdre tot».

«És important fer la vostra pròpia recerca sobre cada projecte –respon Luis Pastor, director sociològic de Tecnologia i Innovació de Grant Thornton–, estudiar el seu document tècnic i quin problema resol que no pugui resoldre cap alternativa. A tot això, cal sumar-hi la massa monetària. Sabem que no hi haurà més de 21 milions de bitcoins, per exemple, i que Ethereum serà inflacionària».

Les criptomonedes –explica Pastor– «serveixen com a mitjà d´intercanvi per transferir valor a Internet». El pare del bitcoin, la més coneguda, és Satoshi Nakamoto. Té dues cares. Una és la moneda pròpiament dita. S´obté gràcies a la mineria digital. Les reserves són limitades, no poden augmentar. L´altra cara és la tecnologia denominada Blockchain, la xarxa que permet connectar persones que no es coneixen i realitzar intercanvis sense trampes.

«Assegura una transacció segura en segons sense necessitat d´intermediaris –afegeix Pastor–. El codi és la llei. Es pot llogar un cotxe i pagar la seva fiança al mateix temps. Quan tornes el vehicle, automàticament la fiança de lloguer es torna a enviar a la vostra cartera ». Per operar-hi, cada usuari té dues claus. L´adreça pública serveix perquè qualsevol persona pugui enviarte monedes. La privada et permet enviar els teus fons a altres usuaris ». Les criptomonedes, d´això no n´hi ha cap dubte, han arribat per quedare. Amb elles, la interferència dels bancs centrals desapareix, és un mercat autènticament lliure. De moment... qui diu que no decideixen llançar la seva pròpia criptomoneda?

És la més fiable del món en termes de seguretat. El poder de computació de la xarxa de Blockchain protegeix les transaccions de doble despesa i assegura que seran confirmades pels miners en cada bloqueig generat.

Aquest concepte de mineria ajuda a mantenir en con- sens tot el llibre de comptabilitat.

Intenta millorar el programa de Bitcoin perquè les transaccions siguin més ràpides i afegeixin funcions intel·ligents.

No és només una criptomoneda. És un ordinador programable accessible des de qualsevol part del món. És més potent que Bitcoin.

Està pensada per accelerar processos de transaccions interbancàries. Gràcies al seu protocol, BBVA ha realitzat la seva primera transacció entre Espanya i Mèxic en segons.



DASH

Si algú t´identifica amb la teva adreça de Bitcoin, pot rastrejar-te tots els teus pagaments. Tant Dash com Monero usen tècniques d´ofuscació o anells de múltiples firmes per evitar-ho.