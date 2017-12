Vigili la fiscalitat

Conec un venedor que quan fa un pressupost, per intentar suavitzar l´ensurt que s´emporta el client al qual vol entabanar, primer identifica el cost del seu producte. Només després, quan el veu meridianament convençut, afegeix l´impost. «Aquí va el montorazo! -deixar anar amb picardia-, potser ho pot vostè desgravar...». Potser és un consol saber que Hisenda som tots, però tampoc es tracta de pagar més del necessari. Per això, abans que acabi l´any és bo fer comptes, perquè fins al 31 de desembre tenim la possibilitat de rebaixar la factura de la declaració de la renda a la qual haurem d´enfrontar-nos al juny.

De l´escàs ventall d´opcions que ens ofereix l´Agència Tributària, l´estrella és el fons de pensions. «És l´única cosa per poder deduir en la base imposable -explica Ignacio Wucherpfenning, soci director de l´Àrea Fiscal d´Ad & Law-, l´opció més clara i fàcil d´aplicar». L´aportació és lliure, tot i que a ulls d´Hisenda computa un màxim de 8.000 euros a l´any. En fer l´IRPF, aquesta quantitat es resta de les rendes de treball, estalvi o activitats econòmiques. És com si haguéssim guanyat menys. Per tant, el percentatge que hem de pagar al fisc serà també inferior. «Des del punt de vista fiscal -corrobora Antonia del Rio, directora de Tributació de Persones Físiques de KPMG- l´estalvi és important. Una altra qüestió és el rendiment econòmic. Per al gran inversor, potser hi hagi altres instruments amb més rendiment. Però a títol individual és el millor». La rendibilitat és una de les queixes dels que inverteixen en aquests productes. «Tenen molt mala fama -confirma Belén Alarcón, directora de Planificació de Abante-. N´hi ha 9.000 i molts no són bons, però som nosaltres els que no sabem escollir. Els deu més rendibles només capten el 4% de l´estalvi, quan els deu més populars es queden amb el 70%.

La diferència de rendibilitat entre uns i altres és del 5%. Cal triar el pla per rendibilitat, perquè per fiscalitat és el millor, només pagues el dia que el rescates». Aquí ve la segona de les queixes, que l´Agència Tributària posa la mà per emportar-se la seva part corresponent quan es rescata. Malgrat tot, val la pena: «Deixo de pagar avui a Hisenda per fer-ho quan em jubili -diu Del Río, però llavors la meva renda serà més baixa i, per tant, tributaré menys». Al marge de pla de pensions, és bo que els que van comprar habitatge abans de 2013 aportin a la hipo- teca, perquè resta fins a 9.040 euros. També, posar- se al dia amb els rebuts pendents.

El pagament de quotes a partits polítics, col·legis professionals o factures d´advocats o les donacions a ONG o fundacions redueixen de la quota de l´IRPF. I hi ha una altra opció per a la qual encara som a temps: convertir-nos en business angel, donar suport a les conegudes com a startups, té premi a ulls del fisc. Tot el que aportem, fins a 50.000 euros, en empreses amb menys de tres anys de vida té una deducció del 20% en la quota estatal. Els nous autònoms poden també deduir el 20% del rendiment del seu negoci durant dos anys des que comencen a guanyar diners.



TRES CLAUS PER REDUIR LA FACTURA FISCAL

1) APORTACIÓ

Aportar al pla de pensions. És l´única inversió que desgrava a la base imposable. Màxim: 8.000 euros / any.

2) ÀNGEL INVERSOR

Convertir-se en business angel . La inversió en empreses amb menys de tres anys desgrava un 20%.

3) HABITATGE

Maximitzar la inversió en habitatge habitual. Fins a 9.040 euros / any. Només poden fer-ho els que van comprar abans de l´1 de gener de 2013.